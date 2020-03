Jak poinformowała rzeczniczka prasowa FPFF Magdalena Jacoń w komunikacie przesłanym we wtorek PAP, członków Komisji Konkursowej, która wybierze dyrektora artystycznego festiwalu, wybrano "spośród czternaściorga kandydatów rekomendowanych przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich, a także Gildię Reżyserów Polskich i organizacje branżowe reprezentujące Operatorów, Montażystów, Charakteryzatorów, Scenarzystów, Producentów oraz Kobiety Filmu". "O składzie Komisji Konkursowej zdecydowała Rada Programowa festiwalu, która od 2013 roku jest ciałem doradczym Komitetu Organizacyjnego, reprezentując polskich filmowców" - podkreśliła.

W składzie komisji znalazło się siedmioro reżyserów i producentów filmowych: Renata Czarnkowska-Listoś, Joanna Kos-Krauze, Jan P. Matuszyński, Ewa Puszczyńska, Małgorzata Szumowska, Janusz Zaorski i Xawery Żuławski.

Jak czytamy w komunikacie, wybór składu Komisji Konkursowej nastąpił w wyniku dwuetapowego głosowania: przeprowadzonego podczas zebrania, które odbyło się 10 marca w Warszawie, oraz korespondencyjnego, zakończonego 13 marca. "Rozwiązanie to, przewidziane w Regulaminie FPFF, umożliwiło udział w wyborze tym członkom Rady, którzy nie byli obecni na zebraniu. Łącznie ważne głosy oddało 77 osób spośród ponad stu członków Rady Programowej festiwalu, co potwierdziła Komisja Skrutacyjna w składzie: Irena Strzałkowska, Agnieszka Glińska, Paweł Maślona" - napisano.

Rzeczniczka FPFF w Gdyni poinformowała również, że równolegle z głosowaniem w sprawie Komisji Konkursowej zdecydowano o wyborze nowego przewodniczącego Rady Programowej. "Następcą Wojciecha Marczewskiego, który zakończył trzyletnią kadencję, został Paweł Pawlikowski. Był on jedynym kandydatem do tej funkcji. Członkowie Rady wybrali go jednogłośnie" - wyjaśniła.

Dyrektor FPFF Leszek Kopeć dodał, że ze względu na okoliczności związane z pandemią, pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej "odbędzie się w trybie konferencji online jeszcze w tym tygodniu". "Wtedy też konkurs na dyrektora artystycznego będzie oficjalnie ogłoszony, a na stronie internetowej Festiwalu ukaże się regulamin konkursu" – zapowiedział, cytowany w komunikacie.

Nazwisko dyrektora artystycznego ma zostać ogłoszone do połowy maja. Do jego najważniejszych zadań należeć będzie selekcja filmów do Konkursu Głównego i Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Będzie on mógł skorzystać z rady powołanych przez siebie zespołów selekcyjnych.

Do Konkursu Głównego może się zakwalifikować maksymalnie 16 filmów. Dyrektor artystyczny wskaże 12 z nich, a jego decyzja będzie ostateczna. Komitet Organizacyjny może dołączyć do puli konkursowej do czterech filmów. Tak jak w minionych latach, nabór filmów do obu konkursów odbędzie się w maju, a wyniki selekcji zostaną ogłoszone w lipcu.

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 14-19 września w Gdyni.