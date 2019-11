Rzeczniczka prasowa Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Magdalena Jacoń poinformowała PAP, że propozycja przywrócenia funkcji dyrektora artystycznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych jest uwzględniona w roboczym projekcie nowego regulaminu imprezy, który został opracowany przez Komitet Organizacyjny FPFF w październiku. Dodała, że projekt ten "był punktem wyjścia do rozmów przedstawicieli środowisk filmowych na spotkaniu zorganizowanym 5 listopada przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich". Potwierdziła, że obecnie trwają "wewnętrzne konsultacje środowiskowe". Wspomniała, że w środę napisało o nich Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Poinformowała, że Komitet Organizacyjny FPFF, "który pracuje nad zmianami w Regulaminie Festiwalu, odniesie się do wszystkich wniosków w drugiej połowie listopada".

Rzeczniczka powiedziała, że główne tematy dyskusji wokół projektu nowego regulaminu, to przywrócenie istniejącej wcześniej funkcji dyrektora artystycznego festiwalu oraz zasady selekcji filmów do Konkursu Głównego. Oceniła, że "wszystkim zależy, by zasady te były przejrzyste, jednoznaczne i pozwalały na to, by konkurs ten był faktycznym przeglądem najważniejszych dokonań kinematografii z całego roku".

Jacoń przypomniała, że to samo zapowiadał Dyrektor Festiwalu, Leszek Kopeć: "W tym roku w Gdyni obok rozmów o prezentowanych filmach równie intensywnie dyskutowaliśmy o tym, jaka powinna być optymalna formuła organizacyjna samego Festiwalu. Rozmowy toczyły się szeroko, zarówno w kuluarach, jak i podczas oficjalnych spotkań wpisanych w program imprezy. Towarzyszyło im, i nadal towarzyszy, silne zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Zmiany są potrzebne i ten pogląd łączy chyba wszystkich, którzy dotąd zabrali głos w sprawie przyszłości festiwalu. Rzecz w tym, jak te zmiany przeprowadzić, by faktycznie gwarantowały one przejrzysty podział kompetencji i odpowiedzialności oraz niezawisłość artystycznych wyborów, selekcyjnych i jurorskich" – mówił cytowany przez rzeczniczkę Kopeć.

Jacoń poinformowała, że ustalona już i oficjalnie podana została w środę data 45. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, który odbędzie się w Gdyni w dniach 14-19 września 2020 roku. Dodała, że zwykle taki komunikat jest ogłaszany o tej porze roku, ponieważ widzowie festiwalu, jak i różne instytucje - w tym partnerzy FPFF - planują kalendarz całorocznych wydarzeń i uwzględniają w nim gdyński festiwal.

Jacoń podkreśliła, że Biuro Organizacyjne Festiwalu w Gdyni podsumowuje tegoroczną edycję - finalizowane są różnego rodzaju formalności, rozliczenia itp., a jednocześnie - zgodnie z corocznym harmonogramem - planuje edycję kolejną. Poinformowała, że pierwsze działania to zwykle m.in. rezerwacja sal, w których będą się odbywać festiwalowe pokazy, rozmowy z partnerami, przygotowanie oferty sponsoringowej i tak dalej. To wszystko już się dzieje w Gdyni, gdzie szykujemy się do kolejnego festiwalu - dodała.