39. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” odbędzie się w dniach 15-20 czerwca. Do 17 kwietnia można zgłaszać debiuty filmowe, powstałe po 1 stycznia 2019 r., które ocenione zostaną w dwóch konkursach. W pierwszym wezmą udział pełnometrażowe produkcje fabularne (czas trwania powyżej 60 minut), w drugim – krótkometrażowe debiuty filmowe (czas trwania do 40 minut).

Organizatorzy festiwalu nie informują jeszcze o składzie jury oraz o tym, kogo gościć będzie festiwalowa scena muzyczna. Gotowy jest natomiast plakat promujący 39. edycję tego kulturalnego wydarzenia.

Rzeczniczka prasowa „Młodych i Film” Serdiukow podała natomiast, że autorem plakatu jest Maks Bereski, który od jedenastu lat pod egidą Plakiatu prezentuje autorskie spojrzenie na plakat filmowy.

„Opisuje siebie jako entuzjastę kina, nałogowego kinomana, który łączy pasję designerską z miłością do +ruchomego obrazu+. Jest plakacistą i designerem, określanym mianem kontynuatora Polskiej Szkoły Plakatu. Współpracował m.in. z Netfliksem, Warner Music Poland, Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, Showmaksem (…) Tworzy plakaty dla producentów filmowych, reżyserów, szkół filmowych i festiwali filmowych” – poinformowała Serdiukow.

Dodała, że artysta, jak sam zaznaczył, przedstawiając na plakacie promującym koszaliński festiwal rolki filmowe jako schody przykryte czerwonym dywanem pnącym się w górę, chciał uzyskać poczucie gali, doniosłego wydarzenia. Natomiast zgubiony pantofel nawiązujący do „Kopciuszka” to symbol debiutu, wejścia adepta sztuki filmowej na festiwalowe salony. Motyw fali ma dać skojarzenie z ruchem i miejscem festiwalu – Koszalinem położonym blisko Bałtyku. Kolory plakatu nawiązują do ciemnego wnętrza kina i filmowej gali. Bereski, tworząc plakat na festiwal „Młodzi i Film”, nie chciał powielić utartego symbolu oka i kamery.

Festiwal „Młodzi i Film” to nie tylko dwa konkursy, ale również pokazy pozakonkursowe, w tym: debiuty zagraniczne, dokumentalne, retrospektywa, filmy jurorów oraz pokazy specjalne. Nierozerwalną jego częścią są spotkania „Szczerość za szczerość” z ekipami filmów konkursowych. Wieczorami działa klub festiwalowy, w którym odbywają się koncerty. Wstęp na wszystkie wydarzenia otwarte festiwalu jest bezpłatny.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Festiwal jest współfinansowany m.in. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Laureaci festiwalu otrzymują statuetki – Jantary oraz nagrody pieniężne.

Historia Festiwalu „Młodzi i Film” sięga 1973 r. Jest najstarszym w Polsce, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami. To w Koszalinie swoje filmy pokazywali premierowo: Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery Żuławski, Katarzyna Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski i Kuba Czekaj.