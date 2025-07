Komedia akcji "Sojusznicy" zadebiutowała na platformie Prime Video na całym świecie 2 lipca 2025 roku.

Kto stoi za filmem?

Za reżyserię odpowiada Ilya Naishuller, twórca tak kultowych filmów akcji, jak "Hardcore Henry" (2015) i "Nikt" (2021).

Za scenariusz odpowiadają Josh Appelbaum i André Nemec ("Cytadela", "Mission: Impossible – Ghost Protocol", "Wojownicze żółwie ninja", "Agentka o stu twarzach") oraz Harrison Query.

Producentami są Peter Safran ("Małpa", "Aquaman", "Legion Samobójców: The Suicide Squad") i John Rickard ("Blue Beetle", "Rampage: Dzika furia", "X-Men: Ostatni bastion").

Wśród producentów wykonawczych znaleźli się Marcus Viscidi ("Millerowie", "Królowe zbrodni", "Rampage: Dzika furia"), Josh Appelbaum, André Nemec oraz John Cena i Idris Elba.

Kto występuje w filmie?

Główne role grają John Cena ("Ricky Stanicky", "Bumblebee", "Szybcy i wściekli 9") i Idris Elba ("Luther", "Mandela: Droga do wolności", "W powietrzu"), którzy znają się już z planu "Legionu Samobójców: The Suicide Squad".

Pomysł na ten konkretny duet narodził się właśnie po tym, jak producenci "Sojuszników" zobaczyli chemię między Ceną a Elbą na planie" Legionu samobójców: The Suicide Squad". To ich relacja stała się fundamentem scenariusza.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Priyanka Chopra Jonas ("Cytadela", "Miłość na nowo", "Matrix: Zmartwychwstania"), Carla Gugino ("Watchmen. Strażnicy", "Gra Geralda", "Amerykański gangster"), Jack Quaid ("Nowokaina", "Towarzysz", "Krzyk"), Stephen Root ("Barry", "Życie biurowe", "Zabawy z piłką"), Sarah Niles ("Mogę cię zniszczyć", "Rocks", "Ted Lasso"), Richard Coyle ("Książę Persji: Piaski czasu", "Każdy z każdym", "Dobry rok") i Paddy Considine ("Nasza Ameryka", "Buty nieboszczyka", "To już jest koniec").

O czym jest film?

Scenarzysta Harrison Query wpadł na pomysł filmu, oglądając wystąpienia premiera UK i prezydenta USA – zauważył wyraźny kontrast między nimi i pomyślał, że taki duet to gotowy materiał na klasyczną komedię typu "niedobrana para".

W komedii akcji "Sojusznicy" premier Wielkiej Brytanii Sam Clarke (Idris Elba) i prezydent USA Will Derringer (John Cena) toczą ze sobą publiczną walkę, a wzajemna rywalizacja zagraża "specjalnym relacjom" pomiędzy ich krajami. Jednak gdy stają się celem potężnego i bezwzględnego przeciwnika z zewnątrz, który okazuje się znacznie silniejszy niż ochrona obu przywódców, zmuszeni są polegać na jedynych godnych zaufania osobach, czyli na sobie nawzajem. Ostatecznie sprzymierzeni z genialną agentką MI6 Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), muszą uciekać i znaleźć sposób na wystarczająco długą współpracę, by udaremnić globalny spisek, który zagraża całemu wolnemu światu.

Polski akcent

"Sojusznicy to nie tylko szalona komedia akcji z gwiazdorską obsadą, ale też imponująca produkcja, której kulisy robią równie duże wrażenie, co sama fabuła. A co najciekawsze – jednym z kluczowych punktów na mapie akcji jest Warszawa, gdzie bohaterowie trafiają do tajnej bazy CIA, w której stają do walki z nieznanym wrogiem.

Warszawska kryjówka pod przykrywką firmy wydobywczej to surrealistyczny labirynt w stylu Rube'a Goldberga – z tajnymi przejściami, arsenałem i miniwindą. Choć zdjęcia były kręcone w Longcross Studios w Wielkiej Brytanii oraz Serbii, na ekranie widać panoramę Warszawy.

Aby dostać się z Białorusi do tajnej kryjówki w Warszawie, bohaterowie potrzebują transportu. Nieudana próba kradzieży samochodu kończy się bijatyką z białoruskimi rolnikami, w której umiejętności walki Willa zostają przetestowane. Sceny w gospodarstwie zrealizowano w Serbii, podobnie jak niewygodną podróż do Warszawy w towarzystwie stada owiec.

Film kręcono we Francji, Włoszech, Anglii i Serbii – jest to autentyczny film drogi z wieloma lokacjami, które miały podkreślić globalny zasięg fabuły i nieustającą podróż bohaterów.

Air Force One

Scenografia Air Force One została zbudowana od podstaw w trzech częściach. Każda sekcja miała specjalne efekty umożliwiające np. przechylenie części samolotu o 45 stopni lub pełny obrót o 360 stopni, co umożliwiło nagranie widowiskowych scen z wnętrza prezydenckiego pojazdu.

Zestrzelenie Air Force One staje się kluczowym momentem fabularnym, zmuszając dwóch liderów – prezydenta USA i premiera Wielkiej Brytanii – do współpracy i ucieczki. Po awaryjnym lądowaniu Idris Elba naprawdę wisiał na drzewie przez długi czas podczas zdjęć. Drzewo zostało zbudowane z miękkich materiałów, by mógł się po nim wspinać boso – bez użycia efektów specjalnych.

Choć otwierająca film scena przedstawiająca bitwę na jedzenie podczas festiwalu Tomatina odbywa się w Hiszpanii, kręcono ją we Francji. Nie użyto prawdziwych pomidorów, by nie zniszczyć kamiennych placów – zamiast tego opracowano substancję przypominającą czerwony śluz oraz 10 000 gumowych piłek.

"Bestia" w akcji

Pościg z udziałem prezydenckiego SUV-a ("The Beast") był jednym z najtrudniejszych do nakręcenia – sceny wnętrz zrealizowano w Nicei, a zewnętrzne – na ulicach Triestu, podczas sezonu turystycznego! W sumie zbudowano dwie wersje auta, w tym jedną powiększoną na potrzeby choreografii walki.