Słynne brytyjskie nagrody zostaną wręczone już po raz 73. Gala zaplanowana jest na 2 lutego.

Wśród nominacji prym widzie "Joker", który otrzymał ich aż jedenaście. O dwie mniej uzyskały "Pewnego razu... w Hollywood" oraz "Irlandczyk".

Dla nas smutną informacją jest pominięcie na liście nominacji "Bożego ciała". W kategorii najlepszy film zagraniczny rywalizować będą "Kłamstewko", "For Sama", "Ból i blask", "Parasite", "Portret kobiety w ogniu".

Z ciekawostek: podwójnie nominowana w tej samej kategorii jest Margot Robbie. Jako najlepsza aktorka drugoplanowa została doceniona za role w filmach "Gorący temat" oraz "Pewnego razu... w Hollywood".

Oto pełna lista nominacji:

Najlepszy film

"1917"

"Irlandczyk"

"Joker"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"

Najlepszy film brytyjski

"1917"

"Przynęta"

"For Sama"

"Rocketman"

"Nie ma nas w domu"

"Dwóch papieży"

Debiut brytyjskiego producenta, scenarzysty, reżysera

"Przynęta"

"For Sama"

"Maiden"

"Only You"

"Mój ojciec"

Najlepszy film zagraniczny

"Kłamstewko"

"For Sama"

"Ból i blask"

"Parasite"

"Portret kobiety w ogniu"

Najlepszy dokument

"Amerykańska fabryka"

"Apollo 11"

"Diego"

"For Sama"

"Hakowanie świata"

Najlepsza animacja

"Kraina lodu 2"

"Klaus"

"Toy Story 4"

"Baranek Shaun Film. Farmageddon"

Najlepsza reżyseria

Sam Mendes - "1917"

Martin Scorsese - "Irlandczyk"

Todd Phillips - "Joker"

Quentin Tarantino - "Pewnego razu... w Hollywood"

Bong Joon-ho - "Parasite"

Najlepszy scenariusz oryginalny

"Szkoła melanżu"

"Na noże"

"Historia małżeńska"

"Parasite"

"Pewnego razu... w Hollywood"

Najlepszy scenariusz adaptowany

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Małe kobietki"

"Joker"

"Dwóch papieży"

Najlepsza aktorka

Jessie Buckley - "Siła marzeń"

Scarlett Johansson - "Historia małżeńska"

Saoirse Ronan - "Małe kobietki"

Charlize Theron - "Gorący temat"

Renee Zellweger - "Judy"

Najlepszy aktor

Leonardo DiCaprio - "Pewnego razu... w Hollywood"

Adam Driver - "Historia małżeńska"

Taron Egerton - "Rocketman"

Joaquin Phoenix - "Joker"

Jonathan Pryce - "Dwóch papieży"

Najlepsza aktorka drugoplanowa

Laura Dern - "Historia małżeńska"

Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"

Florence Pugh - "Małe kobietki"

Margot Robbie - "Gorący temat"

Margot Robbie - "Pewnego razu... w Hollywood"

Najlepszy aktor drugoplanowy

Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Anthony Hopkins - "Dwóch papieży"

Al Pacino - "Irlandczyk"

Joe Pesci - "Irlandczyk"

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"

Najlepsza muzyka

"1917"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Najlepsze zdjęcia

"1917"

"Irlandczyk"

"Joker"

"Le Mans '66"

"Lighthouse"

Najlepszy montaż

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Le Mans '66"

"Pewnego razu... w Hollywood"

Najlepsza scenografia

"1917"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Pewnego razu... w Hollywood"

Najlepsze kostiumy

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Judy"

"Małe kobietki"

"Pewnego razu... w Hollywood"

Najlepsza charakteryzacja

"1917"

"Joker"

"Le Mans '66"

"Rocketman"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Najlepszy dźwięk

"1917"

"Joker"

"Le Mans '66"

"Rocketman"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Najlepsze efekty specjalne

"1917"

"Avengers: Endgame"

"Irlandczyk"

"Król Lew"

"Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"

Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy

"Azaar"

"Goldfish"

"Kamali"

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

"The Trap"

Najlepszy casting

"Joker"

"Historia małżeńska"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"The Personal History of David Copperfield"

"Dwóch papieży"