Informację o „wstrzymaniu udziału” przedstawicieli Chin kontynentalnych w tegorocznej edycji tajwańskiego festiwalu przekazała na swoim koncie w sieci społecznościowej Weibo gazeta „Zhongguo Dianying Bao”, powołując się na państwowy chiński urząd filmowy. Nie podano przyczyn tej decyzji.

Na festiwalu w Tajpej, organizowanym od 1962 roku, przyznawane są Złote Konie, nazywane „Oscarami filmów chińskojęzycznych”. Od 1996 roku Tajwan oficjalnie zezwala na udział Chin kontynentalnych, a w ubiegłym roku prestiżowe statuetki otrzymali m.in. chiński aktor Xu Zheng, reżyser Zhang Yimou oraz film „Siedzący słoń” („Da Xiang Xi Di Er Zuo”) w reżyserii Chińczyka Hu Bo.

Komitet organizacyjny festiwalu wyraził ubolewanie z powodu decyzji chińskich władz – przekazała tajwańska agencja prasowa CNA. Komitet zaznaczył przy tym, że tegoroczna edycja odbędzie się zgodnie z planem 23 listopada. Chińskie media sugerowały wcześniej, że w tym samym czasie może zostać zorganizowany w Chinach kontynentalnych Festiwal Złotych Kogutów – podał hongkoński dziennik „South China Morning Post”.

Podczas ubiegłorocznej edycji Festiwalu Złotych Koni doszło do kontrowersji o podłożu politycznym. W swoim przemówieniu urodzona na Tajwanie reżyserka filmów dokumentalnych Fu Yue wezwała świat do uznania niepodległości wyspy, na co filmowcy z Chin kontynentalnych zareagowali bojkotem dalszych uroczystości.

Bojkot Złotych Koni wpisuje się w pogorszenie stosunków na linii Pekin-Tajpej. Komunistyczne władze Chin uznają rządzony demokratycznie Tajwan za zbuntowaną prowincję i nigdy nie wykluczyły możliwości siłowego przejęcia kontroli nad wyspą.

W sierpniu chińskie urzędy przestały wydawać mieszkańcom Chin kontynentalnych indywidualne zezwolenia na podróże na Tajwan. Decyzję argumentowano stanem dwustronnych relacji. Według komentatorów ma ona na celu nasilenie presji gospodarczej na wyspę poprzez odebranie jej dochodu związanego z chińskimi turystami.

Według władz Tajwanu Chiny nasilają presję w związku z zaplanowanymi na styczeń 2020 roku wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi na wyspie. Rządząca, proniepodległościowa Demokratyczna Partia Postępowa (DPP) zmierzy się w nich z opozycyjną Partią Nacjonalistyczną (Kuomintang – KMT), która opowiada się za zbliżeniem z Pekinem.