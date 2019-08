To film dokumentalny, w którym zobaczymy ofiary Harvey Weinsteinie, w tym Rosanna Arquette, Paz de la Huerta, Erika Rosenbaum.

Reżyserką filmu jest Ursula Macfarlane.

Harvey Weinstein – samozwańczy cesarz Hollywood, który wierzył, że wybudował sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu. Pomnik, który upadł pod ciężarem zarzutów: prześladowania, szantażu, napaści seksualnej i gwałtu.

"Nietykalny" to współczesna historia, która ukazuje potężnego człowieka jako socjopatycznego drapieżnika, opętanego przez własną chciwość, żądzę chwały i władzy. To także historia hollywoodzkiego skandalu wszech czasów i ruchu #metoo, który miał odwagę, aby go ujawnić.

W kinach od 23 sierpnia.