- Taki bohater, a kostkę zwichnął – śmieją się internauci. Daniel Craig podczas zdjęć, konkretnie podczas biegu poślizgnął się i zwichnął kostkę. Kontuzja być może nie jest poważna i nie wyklucza go całkowicie z prac nad filmem, ale na tydzień zdjęcia przerwano. Ekipa, która przebywa na Jamajce ma przymusowe wolne.

Posłuży to być może pracy nad scenariuszem. Według ostatnich doniesień ten – mimo trwających prac na planie – wciąż nie jest ukończony. Przecieki, które raz po raz docierają do mediów, wskazują na liczne luki w fabule, co ma doprowadzać do ciągłych tarć w zespole.

Do premiery filmu pozostał mniej niż rok – zaplanowano ją na kwiecień 2020 roku.

Rozgorzały na nowo zaś dyskusje o tym, kto ma wykonać piosenkę do filmu. Ostatnie spekulacje mówią, że tym razem Bond powróci do rocka.