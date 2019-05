"Cieszę się, że powrócę do Cannes, by przewodniczyć jury Złotej Kamery. Pamiętam mój pierwszy raz na tym festiwalu w 1994 r., gdy pojawiłem się tam z filmem +Ludzie z ryżu+. Pamiętam dumę, wiarę i zapał, który czułem podczas pracy nad filmem. Kręcenie zdjęć w Kambodży, w której atmosfera właśnie się uspokajała, pracę z kambodżańskim zespołem, przygotowywanie filmu o Khmerach… Nic mnie nie powstrzymało! Flaga Kambodży powiewała nad Croisette. Po ludobójstwie i dwóch dekadach wojny ten kawałek kolorowego materiału, znaleziony na targu w Phnom Penh, trzepotał na wietrze. Powiedziałem sobie wtedy: +nie jesteśmy martwi. Osiągnęliśmy coś+. Czekam na moment, gdy będę mógł odkryć filmy debiutujących reżyserów" - powiedział Panh, cytowany w komunikacie.

Organizatorzy festiwalu przypomnieli, że kambodżański twórca przybył do Paryża w 1979 r., po upadku reżimu Czerwonych Khmerów. Znaczną część kariery poświęcił badaniom nad ludobójstwem i upamiętnianiu jego ofiar. Pierwszy film dokumentalny Panha "Site 2" w 1989 r. zdobył kilka międzynarodowych nagród. Z kolei pierwszy pełnometrażowy film fabularny "Ludzie z ryżu" uczestniczył w Konkursie Głównym canneńskiego festiwalu w 1994 r. Reżyser wrócił do Cannes w 2003 r. z filmem "S21 Maszyna śmierci Czerwonych Khmerów", a następnie w 2005 r., gdy prezentował "Artystów ze spalonego teatru".

Panh wyreżyserował także m.in. "Brakujące zdjęcie", które w 2013 r. zdobyło nagrodę Un Certain Regard i było pierwszym kambodżańskim filmem nominowanym do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. Jego ostatnie filmy "Exile" (2016 r.) i "Groby bez imienia" (2018 r.) były poświęcone skutkom ludobójstwa w Kambodży.

Obok Panha w jury Złotej Kamery zasiądą: reżyserka Alice Diop, reżyserka i krytyczka filmowa Sandrine Marques, operator filmowy Benoit Delhomme oraz dyrektor Polyson Post Production Nicolas Naegelen.

Zwycięzca tegorocznej Złotej Kamery zostanie ogłoszony 25 maja podczas ceremonii zamknięcia festiwalu.

Złota Kamera (Camera d’Or) przyznawana jest od 1978 r. przez międzynarodowe jury debiutującemu reżyserowi, którego film był pokazywany w ramach: Oficjalnej Selekcji, Tygodnia Krytyki lub Quinzaine des Realisateurs. Do tej pory jej laureatami zostali m.in. Jim Jarmusch, Steve McQueen, Mira Nair i Naomi Kawase. W poprzednim roku do tego grona dołączył Lukas Dhont, który został doceniony za film "Girl", zaprezentowany w sekcji Un Certain Regard.