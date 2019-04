Jak powiedziała dyrektor przeglądu Jolanta Dygoś, istotną częścią tegorocznego programu będzie cykl tematyczny "Wolność. 1989". "30-lecie odzyskania wolności to właściwie jedyne historyczne wydarzenie tak samo radosne dla Polaków i Czechów. To dla nas bardzo ważne, że możemy je świętować razem. Z tym cyklem wiążą się nie tylko filmy, które poruszają temat wolności, ale również debaty, m.in. z udziałem byłych premierów i artystów. Zastanowimy się, co przez te lata udało się zrobić, sporządzimy bilans zysków i strat. Będzie temu również towarzyszyć Koncert Wolności, gdzie zaprezentują się m.in. wykonawcy polscy, czyli Martyna Jakubowicz i Tomek Lipiński" - poinformowała.

Dygoś przypomniała, że wizytówką Kina na Granicy są projekcje transgraniczne. "To jest jedyne takie wydarzenie na świecie, dla nas niezwykle ważne. Nie chodzi tylko o to, że to jest piękne, widowiskowe, ale dla nas to ma wielkie znaczenie emocjonalne, ponieważ rzeka Olza jest od początku obecna w trakcie Kina na Granicy. Na początku stanowiła pewną barierę w naszych kontaktach polsko-czeskich, a teraz staramy się pokazać, że może łączyć, a nie dzielić. Gdy most świetlny łączy dwa brzegi, jesteśmy szczęśliwi" - podkreśliła.

Kino na Granicy otworzy 27 kwietnia pokaz filmu "Jan Palach" Roberta Sedlacka. W programie znalazły się także m.in. projekcje "Dziewięciu kręgów piekła" Milana Muchny, "Schyłku dnia" Laszlo Nemesa, "W Mosulu" Jany Andert oraz polskich produkcji "Słodki koniec dnia" Jacka Borcucha, "Ciemno prawie noc" Borysa Lankosza, "Powrót" Magdaleny Łazarkiewicz, a także "Monument" Jagody Szelc.

W cyklu "Wolność. 1989" pokazane zostaną m.in. "Zawrócony" Kazimierza Kutza, "Wojtek zwany sierotą" Zdenka Tyca, "Ucieczka z kina Wolność" Wojciecha Marczewskiego oraz "Plac Zbawiciela" Joanny Kos Krauze i Krzysztofa Krauze. W sekcji "Femme Fatale" ukazującej mocne portrety kobiet odbędą się pokazy m.in. "Krótkiego filmu o miłości" Krzysztofa Kieślowskiego i "Jowity" Janusza Morgensterna.

Jednym z bohaterów tegorocznych retrospektyw będzie reżyser Jan Svankmajer, którego film "Przeżyć swoje życie" zainaugurował 13. Kino na Granicy. W tym roku publiczność będzie mogła obejrzeć m.in. "Lekce Faust", "Otesanek", "Hmyz", "Zahrada" i "Byt". W programie wydarzenia zaplanowano także przegląd filmów z udziałem czeskiego aktora Jaromira Hanzlika (m.in. "Wóz do Wiednia", "Lato z gentlemanem" i "Romanca na trąbkę") oraz słowackiego aktora Milana Knazko (m.in. "Ślady wilczych zębów", "Dobre gołębie wracają" i "Tylko o rodzinnych sprawach"). Bohaterami retrospektyw będą również reżyser Marek Koterski oraz aktor Marcin Dorociński.

Program przeglądu uzupełnią wystawy prac Andrzeja Pągowskiego, Adama Sikory, Doroty Roqueplo oraz Łukasza Bąka. Organizatorzy zapraszają także na debaty: "30 lat demokracji" i z udziałem Jerzego Buzka, Hanny Suchockiej, b. premiera Czech Petra Pitharta oraz b. premier Słowacji Ivety Radicovej, a także "Kultura 1989-2019", w której udział wezmą m.in. Krzysztof Zanussi, Gyorgy Varga, Petr Oslzly oraz Martin M. Simecka.

Kino na Granicy jest przeglądem filmów z Czech, Polski i Słowacji odbywającym się w polskim i czeskim Cieszynie. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w 1999 r. jako przegląd filmów czeskich. W 2001 r. formułę przeglądu rozszerzono o produkcje słowackie, a w 2004 r. - o polskie. Pierwotnie imprezę organizowało stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Obecnie zajmują się tym stowarzyszenia: "Kultura na Granicy" z Polski oraz "Edukacja Talent Kultura" z Czech.

21. Przegląd Filmowy Kino na Granicy odbywać się będzie od 27 kwietnia do 3 maja. Łącznie pokazanych zostanie ponad 190 filmów. Pokazom towarzyszyć będą spotkania z twórcami filmowymi, wykłady i koncerty.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać pod adresem: https://kinonagranicy.pl/.