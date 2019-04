Film Szaripowa to - jak oceniali rosyjscy krytycy - uniwersalna historia, w której bohater staje przed wyborem moralnym pomiędzy uczciwością i sukcesem; z przewidywalnym, ale wstrząsającym finałem. Spośród 13 filmów uczestniczących w konkursie głównym festiwalu film Szaripowa wybrało jury, któremu przewodniczył południowokoreański reżyser Kim Ki-duk.

Jury przyznało nagrodę specjalną - Srebrnego Świętego Jerzego - innemu filmowi z Azji, reprezentującemu Chiny "Życiu stworzeń morskich" ("Haiyang Dongwu", reż. Zhang Chi) o perypetiach wdowca powracającego na wyspę, gdzie poznał niegdyś swoją żonę. Srebrny Jerzy za reżyserię przypadł zaś włoskiemu aktorowi Valerio Mastandrei. Obraz, który przywiózł on do Moskwy, "Ona się śmieje" ("Ride"), jest debiutem reżyserskim tego znanego aktora.

Statuetkę Srebrnego Świętego Jerzego za kreację aktorską wręczono fińskiemu aktorowi Tommiemu Korpeli - za rolę w filmie "Pustka" ("Tyhjio", reż. Aleksi Salmenpera), tragikomedii o cenie sukcesu zawodowego. Za najlepszą rolę kobiecą uhonorowano zaś tą nagrodą irańską aktorkę Sohę Niasti, debiutantkę, która wcieliła się w postać studentki w filmie Rasula Sadramelego "Moje życie na drugim roku". Film rozpoczyna się, gdy dwie studentki jadą w podróż do Isfahanu; jedna z nich ma wypadek i wpada w śpiączkę.

W drugim konkursie festiwalowym - filmów dokumentalnych - Srebrnym Jerzym uhonorowany został norweski "The Men's Room" ("For vi er Gutta"). Dzieło dwóch reżyserów, Pettera Sommera i Jo Vemunda Svendsena, pokazuje świat twardych mężczyzn, którzy poznają wartość prawdziwej przyjaźni.

Główną nagrodę za film krótkometrażowy zdobył w tym roku w Moskwie "Tygrys" ("Tigre") francuskiej reżyserki Delphine Deloget.

Kim Ki-duk otrzymał nagrodę specjalną tegorocznego festiwalu, przyznawaną za wkład w kinematografię światową. Za osiągnięcia aktorskie uhonorowany został nagrodą specjalną brytyjski aktor Ralph Fiennes.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Moskwie to jeden z najbardziej prestiżowych przeglądów kina światowego. Za datę jego powstania przyjmuje się rok 1935, gdy w Moskwie odbył się Radziecki Festiwal Filmowy, w którego jury zasiadał Siergiej Eisenstein. Potem jednak festiwal wznowiono dopiero w 1959 roku (od tego roku stosowana jest numeracja), a w 1995 roku zaczęto go organizować co roku. Filmy z Polski otrzymywały główne nagrody w historii festiwalu trzykrotnie.