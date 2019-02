"Wszyscy są zwycięzcami", bo tak nazywana jest torba wręczana nominowanym w poszczególnych kategoriach, co roku wzbudza ogromne zainteresowanie. Nic dziwnego. Prezenty, które się w niej znajdują wzbudzają zarówno zachwyt, jak i zdziwienie.

W tym roku jej wartość wyniesie ponad 100 tysięcy dolarów, a w środku znajdzie się m.in. luksusowy rejs niewielkim jachtem do jednego z czterech miejsc – Panamy, Kostaryki, Galapagos, Islandii lub rejs po Amazonce z biurem podróży. To nie jedyna wycieczka, która trafi do torby. Nominowani będą mogli wybrać się również na tygodniowe wakacje do luksusowego kurortu w Chalkidiki w Grecji i w Kalifornii oraz na obiad w Flora Farms w Los Cabos w Meksyku. Restauracja ta przygotowuje dania z tego, co rośnie w znajdującym się przy lokalu ogródku.

Kolejny prezent to turystyczna lodówka marki Yeti Cooler, wypełniona butelkami napoju Jarritos i darowizna na wybrany przez nominowanego cel, składająca się z kolejnych butelek Jarritos. W tegorocznej torbie nie brakuje też prywatnej sesji terapeutycznej u specjalistki od leczenia fobii o rocznego członkostwa w MOTA Los Angeles, czyli klubie przyjaciół marihuany. Poza nominowanym, do klubu będzie mogła zapisać się również jego trójka gości.

Marka A.Junod zafundowała z kolei absynt z Paryża, a AP4GooD limitowane koszulki. Fanki kosmetyków z pewnością ucieszą się ze szminki zmieniającej kolor od Blush & Whimsy. Każdy nominowany otrzyma również swój witrażowy portret wykonany przez Johna Thomana, czy dzieło sztuki od Reian Williams Fine Art.

W torbie nie zabraknie też słodkości jak chociażby ręcznie robionych czekoladek "kryształków" o smaku i kolorze szampana, perłowej sake, szmaragdowej zielonej herbaty gyokuro oraz pudełek pełnych przekąsek bezglutenowych, bezlaktozowych i bezcukrowych, czy znowu z marihuaną.

Znajdzie się też coś dla tych, którzy lubią dbać u urodę – kupony na zabiegi kosmetyczne warte 30 tys., dolarów, kremy do włosów oraz "spa do ust" w skład którego wejdą nici dentystyczne i płyn do płukania jamy ustnej. Do tych najdziwniejszych prezentów w torbie z pewnością można zaliczyć bezpieczną smycz dla psa, specjalny długopis szpiega z kamerą od PETA, który pozwoli z ukrycia nagrywać warunki, w jakich żyją zwierzęta oraz przepychacz do toalety w kształcie emotki kupy. Przepychaczka świeci w ciemności, a produkująca ją firma Mister Poop reklamuje się hasłem "gówniany produkt, który naprawdę działa".