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Ukryty hit streamingu. To thriller pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 13:00
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"The Wasp"
"The Wasp"/Materiały prasowe
W polskim streamingu coraz większym zainteresowaniem cieszy się film, o którym mało kto słyszał. To amerykańsko-brytyjski thriller pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji. "The Wasp" najpierw był dostępny wyłącznie w wypożyczalniach VOD, a od kilku dni można go oglądać w abonamencie. Na której platformie?

Thriller "The Wasp" jest dostępny na platformie CANAL+.

O czym jest film?

Dobrze oceniony przez krytyków film (76 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes) zaczyna się od spotkania po latach, które w fekcie zmienia życie dwóch przyjaciółek. Carla i Heather nie widziały się od dawna, więc kiedy nadarza się okazja, obie chętnie umawiają się, by nadrobić stracony czas. Nieoczekiwana propozycja jednej z nich zmienia życie obu kobiet, a na powierzchnię wychodzą fakty, które odkrywają sieć powiązań i tajemnic. Okazuje się, że nawet ich spotkanie nie było przypadkowe, a nowa rzeczywistość przekracza wszelkie wyobrażenia.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują Naomie Harris ("Moonlight", "28 dni później", "Skyfall") i Natalie Dormer ("Gra o tron", "Dynastia Tudorów", "Piknik pod Wiszącą Skałą"), a partnerują im Dominic Allburn ("Iluzja 3", "Zagadki kryminalnej nowej panny Fisher", "Tu będzie mój dom"), Jack Morris ("Chaos", "Tornado", "Noc tajemnic") oraz Rupert Holliday-Evans ("Lekarze", "EastEnders", "Milczący świadek").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Guillem Morales ("Oczy Julii", "Dziwny lokator", "Pod numerem 9") według scenariusza Morgan Lloyd Malcolm ("Obsesja").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+thrillerNatalie DormerNaomie Harris
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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