Ukryty hit streamingu. To thriller pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji

Thriller "The Wasp" jest dostępny na platformie CANAL+.

O czym jest film?

Dobrze oceniony przez krytyków film (76 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes) zaczyna się od spotkania po latach, które w fekcie zmienia życie dwóch przyjaciółek. Carla i Heather nie widziały się od dawna, więc kiedy nadarza się okazja, obie chętnie umawiają się, by nadrobić stracony czas. Nieoczekiwana propozycja jednej z nich zmienia życie obu kobiet, a na powierzchnię wychodzą fakty, które odkrywają sieć powiązań i tajemnic. Okazuje się, że nawet ich spotkanie nie było przypadkowe, a nowa rzeczywistość przekracza wszelkie wyobrażenia.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych występują Naomie Harris ("Moonlight", "28 dni później", "Skyfall") i Natalie Dormer ("Gra o tron", "Dynastia Tudorów", "Piknik pod Wiszącą Skałą"), a partnerują im Dominic Allburn ("Iluzja 3", "Zagadki kryminalnej nowej panny Fisher", "Tu będzie mój dom"), Jack Morris ("Chaos", "Tornado", "Noc tajemnic") oraz Rupert Holliday-Evans ("Lekarze", "EastEnders", "Milczący świadek").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Guillem Morales ("Oczy Julii", "Dziwny lokator", "Pod numerem 9") według scenariusza Morgan Lloyd Malcolm ("Obsesja").