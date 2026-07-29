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Wyczekiwany horror od dziś w streamingu. Koszmar w tajskich jaskiniach

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"Usta Diabła"
"Usta Diabła"/Materiały prasowe
Abonenci jednej z czołowych polskich platform streamingowych mogą od dziś oglądać długo wyczekiwany horror "Usta Diabła" ("The Devil's Mouth"), który opowiada o koszmarze pięciorga przyjaciół podczas wakacyjnego wypadu do słynnych tajskich jaskiń. W którym serwisie możemy oglądać głośny dreszczowiec?

Horror "Usta Diabła" jest dostępny od dziś, 29 lipca, na platformie Prime Video.

O czym jest film?

Pięcioro przyjaciół wyrusza na ostatnią przygodę przed wkroczeniem w dorosłe życie, eksplorując system jaskiń "Usta Diabła" w Tajlandii. Wkrótce jednak odkrywają, że pod wodą poluje na nich coś... szybkiego, cichego i śmiertelnie niebezpiecznego. W duszącej ciemności wzajemne zaufanie się rozmywa i pojawia się panika, a każdy zły ruch staje się walką o przetrwanie.

Kto występuje w filmie?

W filmie występują Kathryn Newton ("Zabawa w pochowanego 2", "Lisa Frankenstein", "Ant-Man i Osa: Kwantomania"), Lana Condor ("Do wszystkich chłopców, których kochałam", "X-Men: Apocalypse", "Dzień patriotów"), Gavin Casalegno ("Tego lata stałam się piękna", "Niezniszczalny", "Noe: Wybrany przez Boga"), Tommi Rose ("Outer Banks", "Will Trent", "Słodkie Magnolie"), Nico Hiraga ("Szkoła melanżu", "Moxie", "Siła") i Tayme Thapthimthong ("Mechanik: Konfrontacja", "Biały Lotos", "John Rambo").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Jeff Wadlow ("Urojenie", "Klątwa Bridge Hollow", "Czy boisz się ciemności?") według scenariusza napisanego wespół z Ają Gabel ("Sunny", "Chora pamięć") i Myung Joh Wesner ("Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków", "Genialna Morgan", "Śmierć i inne szczegóły").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime VideohorrorTajlandiaUsta Diabła
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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