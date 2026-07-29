Wyczekiwany horror od dziś w streamingu. Koszmar w tajskich jaskiniach

Horror "Usta Diabła" jest dostępny od dziś, 29 lipca, na platformie Prime Video.

O czym jest film?

Pięcioro przyjaciół wyrusza na ostatnią przygodę przed wkroczeniem w dorosłe życie, eksplorując system jaskiń "Usta Diabła" w Tajlandii. Wkrótce jednak odkrywają, że pod wodą poluje na nich coś... szybkiego, cichego i śmiertelnie niebezpiecznego. W duszącej ciemności wzajemne zaufanie się rozmywa i pojawia się panika, a każdy zły ruch staje się walką o przetrwanie.

Kto występuje w filmie?

W filmie występują Kathryn Newton ("Zabawa w pochowanego 2", "Lisa Frankenstein", "Ant-Man i Osa: Kwantomania"), Lana Condor ("Do wszystkich chłopców, których kochałam", "X-Men: Apocalypse", "Dzień patriotów"), Gavin Casalegno ("Tego lata stałam się piękna", "Niezniszczalny", "Noe: Wybrany przez Boga"), Tommi Rose ("Outer Banks", "Will Trent", "Słodkie Magnolie"), Nico Hiraga ("Szkoła melanżu", "Moxie", "Siła") i Tayme Thapthimthong ("Mechanik: Konfrontacja", "Biały Lotos", "John Rambo").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Jeff Wadlow ("Urojenie", "Klątwa Bridge Hollow", "Czy boisz się ciemności?") według scenariusza napisanego wespół z Ają Gabel ("Sunny", "Chora pamięć") i Myung Joh Wesner ("Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków", "Genialna Morgan", "Śmierć i inne szczegóły").