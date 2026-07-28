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Kultowy serial szpiegowski teraz w telewizji. W streamingu rozbił bank

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
34 minut temu
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Jodie Comer w serialu "Obsesja Eve"
Jodie Comer w serialu "Obsesja Eve"/Materiały prasowe
Już dziś na polskojęzycznym kanale zadebiutuje drugi odcinek pierwszego sezonu wielokrotnie nagradzanego serialu szpiegowskiego "Obsesja Eve" w reżyserii Phoebe Waller-Bridge. Kultowa produkcja, uwielbiana na całym świecie, wcześniej podbiła streaming. Gdzie i o której godzinie będzie można ją oglądać w telewizji?

Drugi odcinek pierwszego sezonu serialu "Obsesja Eve" będzie miał swoją polską telewizyjną premierę dziś, 28 lipca o godz. 20:00 na kanale Sundance TV. Kolejne odcinki będą emitowane we wtorki o tej samej porze.

Kto stoi za serialem?

Serial emitowany pierwotnie przez BBC America w Polsce był dostępny na platformie HBO Max, gdzie robił wielką furorę, a obecnie wszystkie cztery sezony są dostępne dla abonentów serwisu Prime Video. "Obsesja Eve" stanowi luźną adaptację serii opowiadań "Villanelle" Luke'a Jenningsa.

Za ekranizacją stoi popularna brytyjska aktorka i scenarzystka Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag", "Nie czas umierać", "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia").

Kto występuje w serialu?

Główne role grają Jodie Comer ("Robin Hood: Koniec legendy", "Ostatni pojedynek", "Motocykliści") i Sandra Oh ("Bezdroża", "Chirurdzy", "Pod słońcem Toskanii"), a partnerują im Fiona Shaw ("Harry Potter", "Rewolwer i melonik", "Panie przodem") i Kim Bodnia ("F1: Film", "Dealer", "Nocny strażnik").

O czym jest serial?

To przewrotna, trzymająca w napięciu opowieść o Eve (Sandra Oh), znudzonej pracą za biurkiem agentce służb specjalnych, oraz Villanelle (Jodie Comer), błyskotliwej płatnej zabójczyni. Wzajemna fascynacja bohaterek zmienia klasyczną grę w kotka i myszkę w wyrafinowany psychologiczny pojedynek.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial szpiegowskiJodie ComerSandra OhSundance TV
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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