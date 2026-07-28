Serialowy hit akcji powraca. Ujawniono zaskakujące rewelacje

Czwarty sezon serialu "Reacher" zadebiutuje w środę, 12 sierpnia 2026 roku, trzema pierwszymi odcinkami. Kolejne odcinki będą pojawiać się co tydzień aż do finału zaplanowanego na 16 września.

Rekordowa oglądalność

Trzeci sezon "Reachera" po blisko trzech tygodniach od premiery uzyskał wskaźnik oglądalności na poziomie 54,6 miliona., co stanowi nowy rekord dla serialu – którego poprzedni sezon był najchętniej oglądaną premierą 2023 roku na Prime Video.

Ale to nie wszystko, bowiem takiej oglądalności nie osiągnął dotąd żaden kolejny sezon jakiegokolwiek serialu na Prime Video. Lepszymi wynikami mogły się pochwalić tylko pierwsze sezony megahitów platformy, jak "Fallout", który po dwóch tygodniach osiągnął wskaźnik na poziomie 65 milionów.

100 proc. pozytywnych recenzji

"Reacher" dokonał niemożliwego również pod względem artystycznym, szczególnie jak na serial akcji, gdzie przeważnie schemat sprawia, że nawet najbardziej pobłażliwi krytycy szybko się nudzą. Tymczasem serial z sezonu na sezon jest oceniany coraz lepiej.

Pierwszą serię "Reachera" oceniło pozytywnie 92 proc. krytyków, których recenzje pojawiły się na portalu agregacyjnym RottenTomatoes. Sezon drugi zyskał już przychylność 98 proc. krytyków. Tymczasem sezon trzeci jeszcze to przebił, bowiem zebrał pełne 100 proc. pozytywnych recenzji.

O czym opowiada sezon czwarty?

Czwarty sezon "Reachera" oparty jest na 13. powieści z bestsellerowej serii o Jacku Reacherze autorstwa Lee Childa – "Gone Tomorrow". Gdy przypadkowe spotkanie ze zrozpaczoną nieznajomą w metrze kończy się tragedią, Jack Reacher (Alan Ritchson) zostaje wciągnięty w skomplikowaną i śmiertelnie niebezpieczną grę, w której musi zmierzyć się z bezwzględnymi przeciwnikami powiązanymi z najwyższymi szczeblami władzy.

Rewelacje o sezonie piątym

Podczas panelu w Ballroom 20 na San Diego Comic-Con Prime Video zaprezentowano oficjalny zwiastun czwartego sezonu serialu "Reacher" z Alanem Ritchsonem. Podczas panelu Ritchson ujawnił również, że piąty sezon Reachera będzie oparty na 20. powieści Lee Childa z serii o Jacku Reacherze pt. "Make Me".

Kto stoi za serialem?

W serialu występują Alan Ritchson w roli Jacka Reachera oraz Maria Sten, która powraca jako Frances Neagley. Do obsady w trzecim sezonie dołączyli Anthony Michael Hall, Sonya Cassidy, Brian Tee, Johnny Berchtold, Robert Montesinos, Daniel David Stewart i Olivier Richters.

Do obsady czwartego sezonu dołączyli tymczasem Sydelle Noel, Chris Marquette, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan oraz Kathleen Robertson.

Producentem opartego na powieściach Lee Childa serialu "Reacher" jest Amazon MGM Studios, Skydance Television i CBS Studios. Scenariusz serialu został napisany przez nominowanego do nagrody Emmy Nicka Santorę ("FUBAR", "Skazany na śmierć"), który jest również producentem wykonawczym i showrunnerem. Oprócz Santory i Childa, Alan Ritchson pełni funkcję producenta wykonawczego, obok Dona Grangera, Scotta Sullivana, Micka Betancourta oraz Davida Ellisona, Dany Goldberg i Matta Thunella ze Skydance. Carolyn Harris i Kenny Madrid są odpowiedzialni za produkcję serialu w Skydance Television.

Największy hit roku

Zdjęcia do sezonu czwartego ruszyły już w 2025 roku, zaraz po tym, jak drugi sezon okazał się najchętniej oglądaną premierą 2023 roku na Prime Video.