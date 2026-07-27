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Prowokacyjny serial o rusyfikacji. Wszystkie odcinki dziś w streamingu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 11:00
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"The Activists"
"The Activists"/Viaplay
Serial "The Activists" to odważna reinterpretacja historii fińskich bohaterów narodowych. Zamiast prezentować ich w nieskazitelny sposób, reżyser strąca walczących z piedestału i pokazuje z zupełnie innej perspektywy. Przywołuje brutalną atmosferę rusyfikacji na początku XX wieku oraz najsłynniejszy zamach polityczny w historii Finlandii, który stał się inspiracją dla kolejnych działaczy. Gdzie można oglądać serial?

Wszystkie odcinki serialu "The Activists" pojawiły się dziś, 27 lipca, na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kanał Viaplay Filmy i Seriale można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

Walka z rusyfikacją

Serial "The Activists" pokaże widzom jeden z najbardziej burzliwych okresów w historii Finlandii, początek XX wieku. Presja rusyfikacji wywoływała opór społeczny i polityczny, a wraz z nim wzmacniała nastroje narodowe. Aktywiści jednoczyli się, by walczyć o wolność, a jednym z ich głównych celów miał być rosyjski gubernator Finlandii i twórca projektu rusyfikacji Nikołaj Bobrikow. Działania odwetowe podjął Eugen Schauman, który w 1904 roku w geście desperackiego sprzeciwu wobec ucisku i obrony autonomii Finlandii zastrzelił Bobrikowa i stał się jednocześnie legendą walki o niepodległość. Jego czyn urósł do rangi symbolu i był inspiracją dla kolejnych aktywistów, gotowych poświęcić wszystko w walce o wolność.

Bezkompromisowy serial

Produkcja nie jest jednak wyidealizowanym portretem nieskazitelnych bohaterów i ich heroicznych czynów. To podszyta czarną satyrą, ale jednak oparta na prawdziwych zdarzeniach opowieść o wojnie i radykalizacji, jaka za nią idzie. Twórcy spychają historyczne postacie z piedestałów, na których stały, by lepiej je poznać. Serwują widzom bezkompromisową interpretację wydarzeń historycznych i przedstawiają drogę Finlandii do niepodległości z zupełnie innej perspektywy. Przy tym dość dowolnie łączą fakty z fikcją i eksperymentują z osobistymi historiami patriotycznych działaczy. Wszystko jest dozwolone, gdy walczy się o wiarę, dom i ojczyznę. Fabuła jest oparta na pomyśle Erika Söderbloma, który stworzył scenariusz wspólnie ze znanym Finom z głośnych i prowokacyjnych sztuk teatralnych reżyserem Laurim Maijalą.

Refleksja nad historią

Trzyczęściowy serial zmusza widzów do zastanowienia się, jak postrzegani są narodowi bohaterowie, przy czym forma opowieści jest dość swobodna. Pierwszy odcinek przedstawia Eugena Schaumana, który poza walką o ideały pragnie także udowodnić ojcu swoją wartość. Kolejne odcinki pokazują, jak zabójstwo Bobrikowa wykreowało go na symbol heroizmu w oczach tych, którzy sami chcieli odegrać podobną rolę w historii Finlandii. Wśród nich był młody student, Lennart Hohenthal, który sam miał na celu rosyjskiego gubernatora, a ostatecznie zastrzelił rosyjskiego kanclerza sprawiedliwości Eliela Soisalona-Soininena. W produkcji "The Activists" za działaniami bohaterów stoją jednak ludzie dysponujący władzą i pieniędzmi, którzy sprawnie kontrolują sytuację i manipulują innymi, nie brudząc przy tym własnych rąk.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: viaplayserial historycznyfinlandiarusyfikacja
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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