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Uwielbiany hit akcji dostał nowe życie. Uniwersum serialu się rozrosło

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
51 minut temu
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"9-1-1: Nashville"
"9-1-1: Nashville"/Materiały prasowe
Przed trzema tygodniami na antenie polskiej telewizji został wyemitowany ostatni odcinek dziewiątego sezonu amerykańskiego serialu "9-1-1", jednego z najpopularniejszych seriali ostatnich lat, który nie od dziś ma gorące grono zwolenników także w Polsce. Ale to wcale nie koniec hitu akcji. Kultowe uniwersum zyskało nową odsłonę pod postacią serialu "9-1-1: Nashville". Dziś w Polsce debiutuje trzeci odcinek spin-offu.

Trzeci z dziewiętnastu odcinków pierwszego sezonu serialu "9-1-1: Nashville" będzie można oglądać na kanale FX od dziś, wtorku, 28 lipca, o godz. 22:00. Nowe odcinki będą emitowane co tydzień w tych właśnie godzinach, z powtórkami w poniedziałki o godz. 22:55 oraz w niedziele o godz. 14:10.

O czym jest serial "9-1-1: Nashville"?

Kultowe uniwersum stworzone przez Ryana Murphy'ego zyskało nową odsłonę. Tym razem akcja przenosi się oczywiście do tytułowego Nashville – miasta pełnego kontrastów. Serial śledzi losy dyspozytorów, policjantów, strażaków i ratowników medycznych, którzy każdego dnia stają twarzą w twarz z najbardziej nieprzewidywalnymi sytuacjami. Oprócz spektakularnych akcji ratunkowych nowa seria zagłębia się również w skomplikowane relacje rodzinne, walkę o wpływy i tajemnice skrywane przez bohaterów.

Kto występuje w serialu "9-1-1: Nashville"?

Główne role grają Chris O'Donnell ("Batman i Robin", "Zapach kobiety", "Trzej muszkieterowie"), Jessica Capshaw ("Walentynki", "Chirurdzy", "Raport mniejszości"), Kimberly Williams-Paisley ("Ojciec panny młodej", "Zaginiony pies", "Gniewne serce"), LeAnn Rimes ("Wygrane marzenia", "Logan Lucky", "Wyścig"), Michael Provost ("Horyzont. Rozdział 2", "Przesilenie zimowe", "Ulica Strachu - część 2: 1978"), Juani Feliz ("Harlem", "Civil War", "Terror"), Hailey Kilgore ("Respekt - królowa soul", "Niesamowite historie", "Power Book III: Raising Kanan") oraz debiutujący Hunter McVey.

O czym jest serial "9-1-1"?

Serial opowiada o codziennych doświadczeniach przedstawicieli służb ratowniczych, w tym przede wszystkim policjantów, ale także strażaków oraz dyspozytorów, którzy reagując na nagłe przypadki, mierzą się z najbardziej zaskakującymi i stresującymi sytuacjami z możliwych. A poza niesieniem pomocy wszystkim w pilnej potrzebie nie są też wolni od problemów w swoim życiu prywatnym.

O czym był dziewiąty sezon "9-1-1"?

Po śmierci kapitana Bobby'ego Nasha jednostka 118 musi odbudować się na nowo, mierząc się z żałobą i pustką po swoim przywódcy. Bohaterowie stają w obliczu serii ekstremalnych akcji ratunkowych – od katastrofy orbitalnej i niszczycielskiej burzy geomagnetycznej po spadające z nieba szczątki zagrażające Los Angeles. W tym samym czasie Athena i Hen zostają wciągnięte w niebezpieczną misję kosmiczną, a pozostali członkowie zespołu walczą z chaosem narastającym na Ziemi i uczą się funkcjonować bez Bobby'ego.

Kto występuje w serialu "9-1-1"?

Główne role grają dwukrotnie nominowana do Oscara Angela Bassett ("Tina", "Czarna Pantera", "Dziwne dni") oraz Jennifer Love Hewitt ("Koszmar minionego lata", "Smoking", "Wielki podryw"), a towarzyszą im Oliver Stark ("Into the Badlands: Kraina bezprawia", "Underworld: Wojny krwi", "Poszukiwacz przygód: Klątwa skrzyni Midasa"), Aisha Hinds ("Dla niej wszystko", "Godzilla II: Król potworów", "Mr. Brooks"), Kenneth Choi ("Wilk z Wall Street", "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Spider-Man: Homecoming") i Ryan Guzman ("Chłopak z sąsiedztwa", "Każdy by chciał", "Step Up 4: Revolution").

W dwóch ostatnich odcinkach amerykańskiego hitu pojawił się wątek migracyjny, a w nim nie kto inny, jak sam Piotr Adamczyk ("Projekt UFO", "Wujek Foliarz", "Listy do M.").

Dziewiąty sezon serialu był emitowany w USA w telewizji ABC i na platformie Hulu. W sumie przyciągał przed telewizory 10 milionów Amerykanów.

Kto stoi za serialami z serii "9-1-1"?

Twórcami obu seriali są niezmordowany Ryan Murphy ("Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette", "The Beauty", "Wszystko dozwolone") oraz Brad Falchuk ("American Horror Story", "Królowe krzyku", "Glee") i Tim Minear ("American Horror Story", "Firefly", "Dziwny świat").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: FXnowy odcinek9-1-1serial akcji
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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