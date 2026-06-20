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Kostiumowy serial kryminalny w telewizji. Premierowe odcinki

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:00
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"Detektyw von Fock"
"Detektyw von Fock"/Materiały prasowe
Kostiumowy serial kryminalny "Detektyw von Fock", który zadebiutował w polskiej telewizji w grudniu zeszłego roku, powrócił na antenę z nowymi odcinkami. Widzowie w każdą sobotę czerwca od godz. 20:00 oglądać mogą dwie odsłony przygód tytułowego Paula von Focka, asesora sądowego, który ma niezwykły talent do rozwiązywania trudnych spraw. Gdzie można oglądać premierowe odcinki serialowego hitu?

"Detektyw von Fock" powrócił na antenę Romance TV, prowadząc śledztwa w tajemniczym świecie dziewiętnastowiecznej szlachty bałtyckiej. Pośród towarzyskich intryg, mrocznych tajemnic  i zagadkowych przestępstw mądry śledczy szuka prawdy. Klimatyczne miejsca akcji i pasjonujące sprawy czynią z każdego odcinka podróż do fascynujących, minionych czasów.

"Detektyw von Fock", odc. 1 i 2

Repremiera: 6 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

Paul von Fock, najmłodszy z trzech braci, dziedziczy rezydencję Sagadi i trudno mu się odnaleźć w nowej roli. Dzięki swojemu talentowi organizacyjnemu oraz poczuciu sprawiedliwości otrzymuje stanowisko asesora w miejscowym sądzie. Zamiast niewielkich konfliktów czeka tam na niego świat złożony z zabójstw, fałszywych tożsamości, skradzionych majątków i mrocznych tajemnic. Przy wsparciu tajemniczej Marii von Nottbeck przechodzi samego siebie i odkrywa w końcu, że największą zagadką jest właśnie Maria.

W pierwszym odcinku po balu zostaje znalezione ciało groźnego oszusta, Justusa von Breverna. Sprawę ma wyjaśnić asesor Paul von Fock.

Zaginięcie dowodów rzeczowych i długa lista podejrzanych utrudniają dochodzenie w sprawie zabójstwa Justusa von Breverna. Paul von Fock musi złamać kilka ze swoich zasad.

"Detektyw von Fock", odc. 3 i 4

Repremiera: 13 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

Znaleziono kolejne ofiary zabójstwa. Wśród niech jest lady Brevern. Zapis w tajemniczym notatniku zostaje rozszyfrowany. Paulowi von Fockowi ciągle grozi niebezpieczeństwo.

W czwartym epizodzie Paulowi udaje się przeżyć zamach na jego życie. Podczas aukcji dzieł sztuki  w posiadłości Vihula rozwiązuje w końcu tajemnicę zabójstw.

"Detektyw von Fock", odc. 5 i 6

Premiera: 20 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

W dwóch premierowych odcinkach serialu gwiazda letniego balu u Magnusa zostaje znaleziona martwa, a Paul zostaje zmuszony do rozwiązania kolejnej zagadki morderstwa i znów nie może ogłosić swoich zaręczyn. Pojawiają się pytania dotyczące tożsamości artystów Magnusa, ponieważ dokument głównego pirotechnika nie zgadza się z jego nazwiskiem.

"Detektyw von Fock", odc. 7 i 8

Premiera: 27 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

W ostatnią sobotę czerwca widzowie przekonają się, że rezydencja Tatruse staje się kluczem do śledztwa. Niesamowite zjawiska wydają się mieć związek z przestępstwem. Jaki związek? To Paul musi wyjaśnić.

Zarówno zegarek kieszonkowy, który Paul wyjął ze skrytki, jak i zegar kominkowy w Annikvere są bezcenne. Ktoś robi wszystko, co w jego mocy, żeby te przedmioty odzyskać.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyRomance TVserial kostiumowynowe odcinki
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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