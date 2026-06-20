Kostiumowy serial kryminalny w telewizji. Premierowe odcinki

"Detektyw von Fock" powrócił na antenę Romance TV, prowadząc śledztwa w tajemniczym świecie dziewiętnastowiecznej szlachty bałtyckiej. Pośród towarzyskich intryg, mrocznych tajemnic i zagadkowych przestępstw mądry śledczy szuka prawdy. Klimatyczne miejsca akcji i pasjonujące sprawy czynią z każdego odcinka podróż do fascynujących, minionych czasów.

"Detektyw von Fock", odc. 1 i 2

Repremiera: 6 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

Paul von Fock, najmłodszy z trzech braci, dziedziczy rezydencję Sagadi i trudno mu się odnaleźć w nowej roli. Dzięki swojemu talentowi organizacyjnemu oraz poczuciu sprawiedliwości otrzymuje stanowisko asesora w miejscowym sądzie. Zamiast niewielkich konfliktów czeka tam na niego świat złożony z zabójstw, fałszywych tożsamości, skradzionych majątków i mrocznych tajemnic. Przy wsparciu tajemniczej Marii von Nottbeck przechodzi samego siebie i odkrywa w końcu, że największą zagadką jest właśnie Maria.

W pierwszym odcinku po balu zostaje znalezione ciało groźnego oszusta, Justusa von Breverna. Sprawę ma wyjaśnić asesor Paul von Fock.

Zaginięcie dowodów rzeczowych i długa lista podejrzanych utrudniają dochodzenie w sprawie zabójstwa Justusa von Breverna. Paul von Fock musi złamać kilka ze swoich zasad.

"Detektyw von Fock", odc. 3 i 4

Repremiera: 13 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

Znaleziono kolejne ofiary zabójstwa. Wśród niech jest lady Brevern. Zapis w tajemniczym notatniku zostaje rozszyfrowany. Paulowi von Fockowi ciągle grozi niebezpieczeństwo.

W czwartym epizodzie Paulowi udaje się przeżyć zamach na jego życie. Podczas aukcji dzieł sztuki w posiadłości Vihula rozwiązuje w końcu tajemnicę zabójstw.

"Detektyw von Fock", odc. 5 i 6

Premiera: 20 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

W dwóch premierowych odcinkach serialu gwiazda letniego balu u Magnusa zostaje znaleziona martwa, a Paul zostaje zmuszony do rozwiązania kolejnej zagadki morderstwa i znów nie może ogłosić swoich zaręczyn. Pojawiają się pytania dotyczące tożsamości artystów Magnusa, ponieważ dokument głównego pirotechnika nie zgadza się z jego nazwiskiem.

"Detektyw von Fock", odc. 7 i 8

Premiera: 27 czerwca, godz. 20:00 i 20:55

W ostatnią sobotę czerwca widzowie przekonają się, że rezydencja Tatruse staje się kluczem do śledztwa. Niesamowite zjawiska wydają się mieć związek z przestępstwem. Jaki związek? To Paul musi wyjaśnić.

Zarówno zegarek kieszonkowy, który Paul wyjął ze skrytki, jak i zegar kominkowy w Annikvere są bezcenne. Ktoś robi wszystko, co w jego mocy, żeby te przedmioty odzyskać.