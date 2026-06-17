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Mocny thriller w abonamencie. Podejmuje temat tajnych więzień w Polsce

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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"Jeszcze jeden strzał"
"Jeszcze jeden strzał"/Materiały prasowe
Amerykańskie więzienia w Polsce jednak istniały? Tak przynajmniej wynika z thrillera "Jeszcze jeden strzał", który właśnie został udostępniony abonentom czołowej platformy streamingowej. Tajna misja, groźny więzień, zasadzka i komandos, który musi przetrwać sytuację wymykającą się spod kontroli. Ten film łączy w sobie wszystko, co najlepsze w gatunku, trzymając widzów w napięciu od pierwszych minut. Gdzie można go oglądać?

Film "Jeszcze jeden strzał" jest dostępny od dziś, 17 czerwca, na platformie CANAL+.

O czym jest film?

Komandos Navy SEAL Jake Harris (Scott Adkins) ma za zadanie przetransportować kryminalistę z tajnego więzienia w Polsce. Na miejscu wpada z oddziałem w zasadzkę i musi wykorzystać swoje nabyte w boju umiejętności, aby przeżyć atak, którego celem jest odbicie podejrzanego o terroryzm Amina Mansura. Tymczasem podczas wystąpienia prezydenta USA ma dojść do detonacji bomby, a Mansur jako jedyny może znać jej lokalizację. Straciwszy cały oddział, Harris musi teraz za wszelką cenę chronić mężczyznę.

"Jeszcze jeden strzał" to propozycja dla widzów, którzy oczekują silnych emocji: pościgów, walki wręcz, napięcia i bohatera, który musi działać, zanim będzie za późno.

Kto występuje w filmie?

W filmie, który wygląda jak nakręcony jednym ujęciem, poza gwiazdorem kina akcji Scottem Adkinsem ("Łup", "John Wick 4", "Krwawa zemsta") występują także Michael Jai White ("Black Dynamite", "Spawn", "Mroczna dzielnica"), Alexis Knapp ("Pitch Perfect", "Projekt X", "Tajna agentka") oraz Tom Berenger ("Pluton", "Incepcja", "Snajper").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował James Nunn ("Lwica", "Żywa przynęta", "Jeden strzał"), który napisał także scenariusz wespół z Jamiem Russellem ("Jeden strzał").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+thrillerfilm akcjiScott Adkins
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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