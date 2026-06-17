Mocny thriller w abonamencie. Podejmuje temat tajnych więzień w Polsce

Film "Jeszcze jeden strzał" jest dostępny od dziś, 17 czerwca, na platformie CANAL+.

O czym jest film?

Komandos Navy SEAL Jake Harris (Scott Adkins) ma za zadanie przetransportować kryminalistę z tajnego więzienia w Polsce. Na miejscu wpada z oddziałem w zasadzkę i musi wykorzystać swoje nabyte w boju umiejętności, aby przeżyć atak, którego celem jest odbicie podejrzanego o terroryzm Amina Mansura. Tymczasem podczas wystąpienia prezydenta USA ma dojść do detonacji bomby, a Mansur jako jedyny może znać jej lokalizację. Straciwszy cały oddział, Harris musi teraz za wszelką cenę chronić mężczyznę.

"Jeszcze jeden strzał" to propozycja dla widzów, którzy oczekują silnych emocji: pościgów, walki wręcz, napięcia i bohatera, który musi działać, zanim będzie za późno.

Kto występuje w filmie?

W filmie, który wygląda jak nakręcony jednym ujęciem, poza gwiazdorem kina akcji Scottem Adkinsem ("Łup", "John Wick 4", "Krwawa zemsta") występują także Michael Jai White ("Black Dynamite", "Spawn", "Mroczna dzielnica"), Alexis Knapp ("Pitch Perfect", "Projekt X", "Tajna agentka") oraz Tom Berenger ("Pluton", "Incepcja", "Snajper").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował James Nunn ("Lwica", "Żywa przynęta", "Jeden strzał"), który napisał także scenariusz wespół z Jamiem Russellem ("Jeden strzał").