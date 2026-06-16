Megahit PRL kończy 50 lat. Z tej okazji fani serialu przejadą się kultowym "ogórkiem"

W tegorocznym programie realizowanym m.in. przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" znalazło się osiem wydarzeń, które od czerwca do września prezentować będą filmowe oblicze Łodzi.

Kultowy i "wybitnie łódzki" serial

W tym roku filmowe wyprawy będą miały trzy odsłony, za każdym razem skupione wokół innego tematu. Sezon letni zainaugurujemy spotkaniem z kultowym i wybitnie łódzkim serialem "Daleko od szosy". Będziemy spacerować również śladami popularnych aktorek i aktorów, których znamy ze srebrnego ekranu. W tym szczególnym roku poświęconym Andrzejowi Wajdzie opowiemy także o jego twórczości poprzez miejsca, w których kręcił swoje filmy – zapowiedziała na konferencji w poniedziałek koordynatorka spacerów i wycieczek Paulina Szewczyk z Łódź Film Commission.

Pierwsze spotkanie na filmowym szlaku odbędzie się w niedzielę 21 czerwca i będzie związane z jubileuszem serialu "Daleko od szosy" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. Pierwszy odcinek historii Leszka, Bronki i Ani widzowie polskiej telewizji obejrzeli w 1976 roku. Od tego czasu serial cieszy się nieustanną popularnością i zyskał sobie miano pozycji kultowej, odtwarzającej realia życia w PRL, w latach 70. ubiegłego stulecia.

Wycieczka zabytkowym "ogórkiem"

O godzinie 16.00 w sali kinowej Odeon Narodowego Centrum Kultury Filmowej odbędzie pokaz jednego z odcinków "Daleko od szosy". Po nim rozmowę z odtwórczynią roli Bronki Sławomirą Łozińską oraz pierwowzorem serialowego Leszka Lechosławem Ucińskim poprowadzi znana łódzka przewodniczka Justyna Tomaszewska. To właśnie opowiadanie, które Uciński napisał jako uczeń Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, stało się inspiracją dla autora scenariusza serialu Henryka Czarneckiego.

Wielbiciele serialu będą mogli również wybrać się na wycieczkę śladami Leszka i Ani zabytkowym autobusem Jelcz 272 MEX, popularnie zwanym "ogórkiem".

Jak podkreślili organizatorzy, wybór pojazdu nie jest przypadkowy, bo taki autobus – jako kierowca łódzkiego MPK – prowadził Leszek. Uczestnicy odwiedzą lokacje związane z realizacją serialu oraz poznają historie osób i miejsc, które wpłynęły na jego powstanie. Wycieczki odbędą się 5 lipca oraz 9 sierpnia; „ogórek” wystartuje o godz. 11 z parkingu przy EC1, od strony pasażu Andrzeja Wajdy. Przejazd potrwa ok. 3 godziny, szczegóły «TUTAJ».

Pięć spacerów z przewodnikami

Pod hasłem "Kto tu się kręcił" w ramach Szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO zaplanowano też pięć spacerów z przewodnikami, którzy pokażą miejsca znane z filmów i seriali, przypomną najważniejsze role popularnych aktorek i aktorów oraz opowiedzą historie związane z realizacją zdjęć. Bohaterami opowieści będą m.in. Katarzyna Figura, Agata Kulesza, Beata Tyszkiewicz, Jan Machulski, Bogusław Linda i Cezary Pazura.

Pierwszy spacer 28 czerwca poprowadzi troje przewodników: Justyna Tomaszewska, Bartosz Mielniczek i Krzysztof Olkusz. Kolejne odbędą się 23 sierpnia i 20 września.

Z okazji Roku Andrzeja Wajdy, dwa spacery – 19 lipca i 6 września – odbędą się pod hasłem "Łódź. Reżyseria: Andrzej Wajda". Będzie to zaproszenie do spojrzenia na Łódź poprzez kadry zarejestrowane przez wybitnego reżysera, do wędrówki śladami jego bohaterów i anegdot, które wpisały się w historię polskiego kina.

Szlak Łodzi Miasta Filmu UNESCO to zadanie współfinansowane ze środków Miasta Łodzi. Projekt jest realizowany przez "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi i Łódź Film Commission we współpracy z Narodowym Centrum Kultury Filmowej, Szkołą Filmową w Łodzi, Muzeum Kinematografii w Łodzi, Łódzką Organizacją Turystyczną i PTTK Oddział Łódzki im. Jana Czeraszkiewicza.