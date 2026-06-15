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Jeden z najlepszych seriali wojennych ostatnich lat. To już ostatni odcinek

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:00
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"Kontyngent"
"Kontyngent"/Canal+
Na jednej z czołowych polskich platform streamingowych pojawił się właśnie szósty i zarazem ostatni odcinek wybitnego serialu wojennego "Kontyngent", inspirowanego prawdziwymi wydarzeniami w ogarniętej konfliktem Bośni lat 90. W serialu czwórka młodych żołnierzy, wysłanych na misję z ramienia ONZ, mierzy się z okrucieństwem wojny. Gdzie można oglądać docenioną na Zachodzie produkcję?

Ostatni z sześciu odcinków serialu "Kontyngent" jest dostępny od dziś, 15 czerwca, w serwisie CANAL+.

Nietypowy serial wojenny

"Kontyngent" nie jest klasycznym serialem wojennym opartym wyłącznie na widowiskowych scenach walki. Twórcy skupiają się przede wszystkim na emocjach, psychologii bohaterów i konsekwencjach decyzji podejmowanych w ekstremalnych warunkach. Oryginalny tytuł serii to "A Life's Worth", co odnosi się bezpośrednio do nazwy zadania w popularnej grze "Assassin's Creed Odyssey", stawiającego gracza w obliczu moralnego konfliktu.

Z podobnym pytaniem mierzą się główni bohaterowie serialu. Czterech młodych żołnierzy: Forss, Babic, Strand i Kilpinen, trafia do regionu rozdartego brutalnym konfliktem etnicznym. Bośnia w 1993 roku nie jest miejscem, które łatwo opanować. Idealistycznie nastawieni bohaterowie początkowo wierzą, że ich obecność pomoże chronić cywilów i utrzymać względny pokój. Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Żołnierze szybko przekonują się, że misje pokojowe prowadzone pod flagą ONZ mają swoje ograniczenia. Bezsilni wobec tragedii i cierpienia w różny sposób odreagowują rozczarowanie i szok – jedni próbują zachować wiarę w sens powierzonego im zadania, inni coraz bardziej poddają się frustracji i poczuciu bezradności. Silną i znaczącą postacią w fabule staje się również dowódca misji, Andreasson, który staje przed wyborem między ochroną swoich ludzi a wypełnieniem powierzonych mu rozkazów. Sztywna i ułożona struktura wojskowa nie omija nikogo, a każdy z bohaterów mierzy się z własnym, wewnętrznym konfliktem.

Prawdziwa historia szwedzkiego batalionu

Produkcja inspirowana jest historią pierwszego szwedzkiego batalionu ONZ stacjonującego w Bośni oraz książką Magnusa Ernströma opisującą wydarzenia tamtych lat. Dzięki temu "Kontyngent" zyskuje dokumentalną autentyczność i unika zbyt prostych scen, pokazując prawdziwe oblicze wojny i jej dylematów. Serial wskazuje również, jak wojna wpływa nie tylko na ofiary i mieszkańców terenów objętych działaniami, ale również na tych, którzy przyjechali tam jako rozjemcy.

Kto stoi za serialem?

W obsadzie znaleźli się Edvin Ryding, Johan Rheborg, Maxwell Cunningham oraz Erik Enge. Za stworzenie serialu odpowiada Ahmed Abdullahi. Serial został zrealizowany jako międzynarodowa koprodukcja Szwecji, Francji i Litwy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: canal+nowy serialserial wojennyfinałowy odcinek
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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