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Co fan piłki może robić między meczami? Filmy, seriale, gry i podcasty

dzisiaj, 06:22
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"Poldi"
"Poldi"/Netflix
Wraz z pierwszym gwizdkiem meczu otwarcia Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 na czołowej platformie streamingowej pojawiła się najnowsza gra piłkarska pozwalająca na jeszcze mocniejsze wejście w świat emocji na boisku. Ale "FIFA World Cup: Launch Edition" to tylko jedna z wielu propozycji rozrywkowych w serwisie, po którą mogą sięgnąć prawdziwi fani piłki nożnej. Gdzie to zrobić?

Gra "FIFA World Cup: Launch Edition" oraz inne atrakcje czekają na fanów futbolu na platformie Netflix.

Nowy kierunek gier piłkarskich

"FIFA World Cup: Launch Edition" wyznacza nowy kierunek dla gier piłkarskich, kładąc nacisk na emocje i radość, jakie niesie sport. Jest szybka, płynna i pozwala grać nawet z trójką znajomych – nie wymaga też doświadczenia w grach wideo ani wiedzy futbolowej. W grze kontrolerem staje się telefon, a telewizor – stadionem.

Gracze mają możliwość wyboru każdej z 48 drużyn biorących udział w turnieju, odwiedzenia każdego z 16 prawdziwych stadionów oraz kontrolowania każdego z 1248 powołanych na mistrzostwa zawodników.

Aby rozegrać mecz, uruchom grę w Netflixie na telewizorze, zeskanuj kod QR telefonem, a już po chwili będziesz mógł strzelać, podawać oraz poczuć meczowe emocje i pragnienie rywalizacji.

Najnowsze komentarze z mundialu

Podczas mundialu subskrybenci Netflixa mają też okazję posłuchać i obejrzeć jeden z najważniejszych podcastów futbolowych na świecie – "The Rest is Football" prowadzony przez Gary'ego Linekera, Alana Shearera i Micah Richardsa. Specjalne odcinki audycji na żywo, śledzonej co miesiąc przez 7 milionów słuchaczy na całym świecie, będą emitowane wyłącznie w Netflixie codziennie przez cały okres trwania mistrzostw.

Piłkarskie emocje na każdym ekranie

Przy okazji trwających Mistrzostw Świata prawdziwi fani futbolu mogą również sięgnąć po tytuły oryginalne Netflixa przybliżające ikony sportu: od najnowszego filmu dokumentalnego o Łukaszu Podolskim "Poldi", który miał premierę w zeszłym tygodniu, po seriale dokumentalne "Beckham" czy "Ronaldinho: Jedyny w swoim rodzaju".

Z kolei osoby śledzące reprezentacje, kluby i rozgrywki ligowe mogą sięgnąć po seriale pokazujące od kulis życie zespołów. W serwisie są dostępne m.in. hiszpański serial dokumentalny "LA LIGA: Nie tylko na boisku", francuski "Autobus: Strajk piłkarzy reprezentacji Francji" oraz włoski "Pierwszy zespół: Juventus".

Z kolei "Untold UK" to dokumentalna antologia Netflixa, odkrywająca nieznane kulisy futbolowych legend z Wielkiej Brytanii – od nieprawdopodobnej drogi, jaką Jamie Vardy przebył z ósmej ligi do tytułu mistrza Premier League, po magiczny triumf Liverpoolu w finale Ligi Mistrzów 2005 w Stambule.

Dostępne tylko w Netflixie filmy, seriale i gry to sposób na jak najpełniejsze celebrowanie światowego święta piłki nożnej – w przerwach między kolejnymi meczami.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: FIFANetflixmundialmundial 2026
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