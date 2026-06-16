"Najlepszy polski serial" wraca. Tych informacji wypatrywano

Wyczekiwana premiera trzeciego sezonu serialu "1670" nastąpi 5 sierpnia 2026 roku na platformie Netflix.

Co się wydarzy w trzecim sezonie?

Akcja trzeciego sezonu "1670" rozpoczyna się niedługo po wielkich Dożynkach Królewskich w Adamczysze. Ujawniona na uroczystości gorzka prawda o pochodzeniu Jana Pawła oraz utrata wszystkich aktów szlacheckich w pożarze biblioteki sprawiły, że nad sarmatami zawisło widmo tragedii gorszej niż dżuma. Adamczychę ogarnia choroba poszlachecka. Kryzys tożsamości dotyka nie tylko głów rodów, lecz także wszystkich członków rodziny Adamczewskich: Zofia boryka się z syndromem opuszczonego gniazda i nawet głośne śpiewanie gorzkich żali nie wypełnia głuchej ciszy w dworku. Jakub próbuje podbić Warszawę, ale wielkie miasto kusi go nie tylko biznesowym potencjałem. Aniela wraca do Adamczychy i postanawia w końcu zadbać o siebie, zaraz po tym jak rozkręci szkołę dla chłopów. Tymczasem sami chłopi stają się jacyś niespokojni, mruczą pod nosem, jakby szykowali się nie do żniw, lecz do buntu... Świat, który jak dotąd wydawał się stabilny jak prawo weta, zaczyna rodzić więcej pytań niż odpowiedzi. Czy Adamczewskich czeka rodzinny rozłam? Czy chłop może na Księżyc? Czy Aniela i Maciej odnajdą do siebie drogę? Co knuje najgorsza kreatura Andrzej? I gdzie w tym wszystkim jest Bogdan?

Motywacja i ambicja Jana Pawła dosłownie sięga w tym sezonie kosmosu, co naturalnie wiąże się z przekraczaniem kolejnych granic absurdu, a wraz z tym pojawia się jeszcze większa przestrzeń do zaskakiwania widza czy skręcania w dziwne popkulturowe zakamarki – mówi pomysłodawca i autor scenariusza "1670" Jakub Rużyłło.

Trzeci rozdział losów bohaterów "1670" jest mroczniejszy niż poprzedni, przez co bardziej zbliżony klimatem do pierwszego sezonu. I chociaż wracamy do tej naszej Adamczychy, błotnistej, szarej, to akcja zabiera nas w różne miejsca – Warszawa, dwory królewskie, plenery. Trzeci sezon, wraz z całym bogactwem nowych wydarzeń, postaci i zwrotów akcji, maluje panoramę świata serialu w znacznie szerszej perspektywie – dodaje Kordian Kądziela, reżyser "1670".

Co się wydarzyło w drugim sezonie?

W drugim sezonie, który miał premierę 17 września 2025 roku, od razu po zwiastunie było widać większy budżet w stosunku do pierwszej serii. W drugim sezonie Jana Pawła Adamczewskiego zajęła organizacja dożynek godnych obecności hetmana Jana Sobieskiego.

Podczas gdy Jan Paweł skupiał się na organizacji Dożynek Królewskich w Adamczysze, pozostali członkowie rodu mierzyli się z własnymi wyzwaniami. Zofia próbowała stłumić swoją kobiecość, koncentrując się na powinnościach rodzinnych. Jakub i Stanisław starali się udowodnić ojcu, że zasługują na zarządzanie folwarkiem. Tymczasem umyty i bogaty Bogdan rozpoczął poszukiwania życiowej partnerki, a Aniela i Maciej usilnie szukali sposobu, by móc być razem. Wraz z dojrzewającym na polach złotym zbożem w bohaterach wzrastała świadomość, że to, jakie tego lata zbiorą plony, zależy tylko od nich.

Obok ulubionych bohaterów Adamczychy, w drugim sezonie zobaczyliśmy również zupełnie nowe postaci: hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego (w tej roli Tomasz Schuchardt) oraz urzędnika dworskiego, szlachcica Marcina (zagra go Jędrzej Hycnar).

Akcja drugiego sezonu dzieje się latem i jest kontynuacją historii, którą śledziliśmy w pierwszej części, więc wciąż jesteśmy w 1670 roku – mówił przed premierą "dwójki" Maciej Buchwald, reżyser serialu "1670". Wszyscy pracujący nad serialem poczuliśmy, że ludzie pokochali kierunek, w którym idziemy, więc możemy pójść jeszcze dalej i śmielej. Czujemy przestrzeń, żeby jeszcze zaskoczyć, żeby zrobić nowy sezon jeszcze bardziej epicko, wzruszająco, śmiesznie, jeszcze bardziej "1670".

W drugim sezonie świat "1670" znacząco się rozrasta – pod względem scenograficznym, kostiumowym, ale przede wszystkim pod względem wątków fabularnych głównych bohaterów, przez co stają się nam jeszcze bliżsi. Poza egzotycznym wakacyjnym akcentem akcja nadal toczy się głównie w Adamczysze, którą dzięki niesamowitej pracy ekipy serialowej widzowie będą mogli po raz pierwszy zobaczyć w zachwycającej, letniej odsłonie – dodawał Ivo Krankowski, producent kreatywny.

Mam wrażenie, że o ile w pierwszym sezonie dopiero zarysowaliśmy ten świat, w drugim znacząco go rozszerzamy i myślę, że to będzie widoczne. Oczywiście Adamczycha i jej główni bohaterowie grają nadal najważniejszą rolę, ale jesteśmy też w nowych miejscach, jest znacznie więcej akcji i pojawiają się też nowe postacie – zdradzał pomysłodawca i autor scenariusza "1670", Jakub Rużyłło.

W drugim sezonie historie naszych bohaterów zostały pogłębione, a wprowadzenie nowych miejsc i postaci sprawia, że akcja jest bardziej dynamiczna. Nie wspominając o kolejnej politycznej fantazji Jana Pawła, zagranicznych wakacjach Adamczewskich i odmienionym obrazie Adamczychy, do której zawitało lato. Czujemy, że jest jest sporo przestrzeni do tego, by wciąż móc zaskakiwać fanów – dodawał Jakub Rużyłło.

Inspiracje malarstwem zimowym zastąpiliśmy letnim – należy więc patrzeć w kierunku Vermeera, Turnera czy Matejki – mówi Nils Crone odpowiedzialny za zdjęcia do serialu "1670". Mamy jeszcze wiele nowych pomysłów, chcemy rozwijać ten świat i stawiać sobie nadal nowe wyzwania, ale wewnątrz tej formy, którą już stworzyliśmy i którą pokochali widzowie.

Tytuły odcinków drugiego sezonu

W drugim sezonie "1670" znów liczył 8 odcinków, a ich tytuły brzmiały następująco:

"Al-Inkluziw" "Pogrzeb" "Gierka" "Palant" "Gusła" "Noc Kupały" "Kraków" "Dożynki"

"Efekt Netflixa" w Kolbuszowej

Bogaty w absurdalny humor i oryginalne środki wyrazu świat "1670" podbił serca widzów. Jego elementy na stałe weszły do języka kultury, do którego sięgają zarówno fani serialu, jak i marki czy instytucje. "Efekt Netflixa" dosięgnął również Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej – to tu odnaleźć można część serialowego świata, który ściąga największych fanów serialu z całej Polski.

Cieszymy się, że słynna na całą Polskę Adamczycha z serialu "1670" Netflixa przyciąga nowych odwiedzających do naszego Muzeum w Kolbuszowej. Takie obiekty jak Karczma u Żyda, kuźnia Macieja, dwór Jana Pawła – które wpisały się w krajobraz skansenu – są ogromną atrakcją dla największych miłośników serialu. Mamy wśród zwiedzających fanów z całej Polski, którzy przyjeżdżają całymi rodzinami albo np. po to, by zrobić sobie sesję ślubną. Oferujemy im oprowadzanie po skansenie uwzględniające lokacje z serialu. To wspaniały przykład, jak rozrywka, kultura i historia wspaniale się łączą na naszych terenach – opowiadała Katarzyna Dypa, dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Orzeł dla najlepszego polskiego serialu

"1670" został doceniony przez widzów, krytyków, jak i samą branżę filmową – Polska Akademia Filmowa uznała produkcję za najlepszy filmowy serial fabularny roku 2023, nagradzając ją statuetką Orła.

"1670" – o czym jest serial?

Serial zrealizowany jest w konwencji mockumentu (fałszywego dokumentu). Akcja "1670" rozgrywa się w XVII wieku we wsi Adamczycha, a głównym bohaterem jest szlachcic, który pragnie zostać "najsłynniejszym Janem Pawłem w historii Polski".

W obsadzie znaleźli się Bartłomiej Topa (Jan Paweł), Katarzyna Herman (Zofia), Martyna Byczkowska (Aniela), Michał Sikorski (Jakub), Filip Zaręba (Stanisław), Andrzej Kłak (Andrzej), Dobromir Dymecki (Bogdan), Kirył Pietruczuk (Maciej). Za kamerą stanęli Maciej Buchwald i Kordian Kądziela.