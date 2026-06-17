Adaptacja bestsellerowej powieści. Padła kluczowa informacja

Film "The Love Hypothesis" zadebiutuje już 23 września na platformie Prime Video.

O czym jest film?

Oparty na bestsellerowej powieści Ali Hazelwood z listy "New York Timesa", "The Love Hypothesis" opowiada historię Olive (Lili Reinhart), błyskotliwej doktorantki skupionej na swojej przyszłości w świecie akademickim. Kiedy jednak odkrywa, że jej najlepsza przyjaciółka Ahn (Rachel Marsh) zakochała się w Jeremym (Nicholas Duvernay) – chłopaku, który podoba się Olive – dziewczyna impulsywnie całuje budzącego respekt profesora Adama Carlsena (Tom Bateman), by udowodnić, że już o nim nie myśli. To, co zaczyna się jako desperacki gest w imię przyjaźni, przeradza się w fikcyjny związek oparty na zasadach, granicach i obopólnie korzystnym układzie. Gdy granica między odgrywaną rolą a rzeczywistością zaczyna się zacierać, Olive staje przed najtrudniejszą hipotezą w swoim życiu: być może miłość naprawdę jest warta ryzyka.

Kto występuje w filmie?

W obsadzie znaleźli się wspomniani Lili Reinhart ("Riverdale", "Królowie lata", "Forbidden Fruits"), Tom Bateman ("Morderstwo w Orient Expressie", "Śmierć na Nilu", "Babskie wakacje"), Rachel Marsh ("The Morning Show", "Fallout", "Dorośli") i Nicholas Duvernay ("Biały Lotos", "Nieprzystosowani do pracy", "Doskonały rewanż"), a także Jaboukie Young-White ("Towarzysz", "C'mon C'mon", "Ostra noc") oraz Arty Froushan ("Daredevil: Odrodzenie", "Downton Abbey. Wielki finał", "Ród Smoka").

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserowała Claire Scanlon ("Misja: Podstawówka", "Kasa", "Palm Royale") według scenariusza, który na podstawie powieści Ali Hazelwood napisała Sarah Rothschild ("Nocna przygoda") . Producentką filmu jest Elizabeth Cantillon ("Obcy: Romulus", "Wstrząs", "Dziewczyna w sieci pająka").

Czym jest Obsessed Fest?

Obsessed Fest to pierwsze immersyjne wydarzenie dla fanów organizowane przez Prime Video oraz centralny punkt inicjatywy "Totalnie się wkręcisz" – nowego projektu platformy promującego opowieści dla młodych widzów, kulturę fandomów oraz pełne pasji społeczności, które kształtują dzisiejszą dyskusję na temat rozrywki.

Podczas wydarzenia, które odbędzie się 27 czerwca w nya Studios w Los Angeles i potrwa cały dzień, zaprezentowane zostaną najbardziej wyczekiwane produkcje dla młodych widzów – "Every Year After", "The Love Hypothesis", "Elle", "Off Campus", "Nadrabiaj miną", "Twoja Wina: Londyn", "Drawn Together" i wiele innych – poprzez ekskluzywne materiały premierowe, panele z obsadą, immersyjne atrakcje dla fanów, limitowane gadżety oraz ekskluzywny dostęp do twórców i aktorów stojących za historiami, które fascynują widzów. Bilety na wydarzenie są dostępne na stronie obsessed-fest.com.