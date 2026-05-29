Dziennik Gazeta Prawana logo

Popularny serial kryminalny w Polsce. Jest uwielbiany od lat

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Mark Williams jako "Ojciec Brown"
Mark Williams jako "Ojciec Brown"/BBC
Popularny serial kryminalny "Ojciec Brown" wrócił na antenę jednego z polskojęzycznych kanałów telewizyjnych. To już trzynasty sezon kultowej produkcji BBC o księdzu obdarzonym niezwykłym talentem do rozwiązywania zagadek kryminalnych. Gdzie i o której godzinie będzie można obejrzeć siódmy odcinek nowego sezonu?

Siódmy odcinek nowego sezonu serialu "Ojciec Brown" zostanie wyemitowany na antenie BBC First dziś, w piątek, 29 maja, o godz. 21:00. Kolejne z dziesięciu odcinków będą pokazywane co tydzień o tej samej porze. Powtórki w niedzielę o godz. 14:55. Serial będzie też można oglądać w serwisie BBC Player godzinę po emisji telewizyjnej.

O czym jest nowy sezon?

W trzynastym sezonie produkcji na obdarzonego talentem do rozwiązywania zagadek księdza czekają kolejne, niecierpiące zwłoki sprawy. W malowniczym miasteczku Kembleford nie brakuje bowiem osób, które próbują zakłócić spokój lokalnej społeczności.

W trudnej sytuacji znajdzie się też sam ojciec Brown. Kapłan narazi się kanonikowi Foxowi. Czy ten zemści się na tytułowym bohaterze? Państwo Sullivan, rozpoczną wspólne życie, a Brenda postanowi się usamodzielnić i obejmie stanowisko sekretarki parafii. Dodatkowo, pierwszy raz w historii serialu bohaterowie wybiorą się nad morze. Czy ich wycieczka przebiegnie bez zakłóceń?

Kto występuje w nowym sezonie?

Jako ojciec Brown nieprzerwanie występuje wybitny brytyjski aktor Mark Williams (seria o Harrym Potterze, "101 dalmatyńczyków", "Zakochany Szekspir"), a towarzyszą mu John Burton ("Lekarze", "EastEnders", "Drużyna marzeń"), Sorcha Cusack ("Przekręt", "Anioł", "Detektyw Murdoch"), Tom Chambers ("Szkoła na Waterloo Road", "Szpital Holby City", "Na sygnale") i Nancy Carroll ("F1: Film", "Dyplomatka", "The Crown").

Kto stoi za nowym sezonem?

Twórcami serialu niezmiennie pozostają Rachel Flowerday ("Detektyw z wybrzeża", "Sanktuarium zła", "Drużyna marzeń") i Tahsin Guner ("Śledztwa siostry Bonifacji", "Szpital Holby City", "Na sygnale").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnynowy sezonBBCOjciec Brown
Powiązane
"Młode gliny", sezon 2.
Ten polski serial kryminalny okazał się hitem. Nowy sezon już w drodze
Tomasz Włosok jako Malcolm i Michał Balicki jako Stomil na planie serialu "Eskapada XD"
Domknięcie bestsellerowej trylogii. Kultowy polski serial powraca
Kenneth Iwamasa
To on podał Matthew Perry'emu śmiertelny zastrzyk. Niszczył dowody, ale wreszcie pękł
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPopularny serial kryminalny w Polsce. Jest uwielbiany od lat »
Zobacz
|
Adam Małysz
Emerytura 48-letniego Adama Małysza zaskakuje. Tyle co miesiąc dostaje były skoczek
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
Policjant w odblaskowej kamizelce podczas kontroli drogowej samochodu osobowego, z nałożoną grafiką przedstawiającą polskie prawo jazdy z czerwoną strzałką i okręgiem wskazującym daty uprawnień
Za tydzień zmiana przepisów. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Dwa elektryczne SUV-y marki Toyota szara Toyota C-HR+ i czerwona Toyota bZ4X
Nowa Toyota znika w ciemno. Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj