Dziennik Gazeta Prawana logo

Niezwykły serial kryminalny w streamingu. To przedostatni odcinek hitu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
"To nie jest zagadka kryminalna"
"To nie jest zagadka kryminalna"/Canal+
Na jednej z popularnych polskich platform streamingowych pojawił się nowy odcinek serialu kryminalnego o przewrotnym tytule "To nie jest zagadka kryminalna". Sześcioodcinkowa koprodukcja belgijsko-irlandzka zachwyciła widzów i krytyków na Zachodzie – na portalu Rotten Tomatoes liczba pozytywnych recenzji wynosi pełne 100 proc. Gdzie Polacy mogą oglądać piąty odcinek hitu?

Piąty odcinek serialu "To nie jest zagadka kryminalna" można oglądać od dziś, 29 maja, na platformie CANAL+ online. Ostatni z sześciu odcinków pojawi się w serwisie za tydzień w piątek.

O czym jest serial?

Barwne lata trzydzieste XX wieku to okres świetności artystów takich jak Salvador Dali czy Rene Magritte. Fabuła serialu przenosi widzów do tego okresu, pokazując wybitnych surrealistów spędzających czas w luksusowej rezydencji. Szybko okazuje się jednak, że śmietanka artystyczna znajduje się w niebezpieczeństwie – wśród gości jest morderca, którego działalność zaczyna zbierać krwawe żniwo. Na miejsce przybywa Scotland Yard, a posiadłość zostaje odcięta od świata.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują Pierre Gervais ("Drift", "Wysokie fale", "Milczenie Julie"), Stephen Tompkinson ("W mroku cieni", "Sherwood", "Orkiestra"), Donna Banya ("Niewygodna prawda", "Kaos", "Wojna światów"), Aoibhinn McGinnity ("Zamęt", "Krypton", "Wikingowie: Walhalla"), Frank Bourke ("Mroczne materie", "Toksyczne miasto", "Dumbo") i Florence Hall ("Królowe sekretów", "Lovesick", "Koroner").

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcami serialu są Christophe Dirickx ("Boso, ale na rowerze", "Lewy brzeg", "Manneken Pis") i Matthias Lebeer, który stanął również za kamerą wespół z Hansem Herbotsem ("Wąż", "Paryż w ogniu", "Remedium"). Scenariusz napisali Dirickx i Paul Baeten Gronda ("30 lat później").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnycanal+nowy serialnowy odcinek
Powiązane
"Młode gliny", sezon 2.
Ten polski serial kryminalny okazał się hitem. Nowy sezon już w drodze
Tomasz Włosok jako Malcolm i Michał Balicki jako Stomil na planie serialu "Eskapada XD"
Domknięcie bestsellerowej trylogii. Kultowy polski serial powraca
Kenneth Iwamasa
To on podał Matthew Perry'emu śmiertelny zastrzyk. Niszczył dowody, ale wreszcie pękł
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiezwykły serial kryminalny w streamingu. To przedostatni odcinek hitu »
Zobacz
|
Kefir wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić go przed snem
Wspiera pamięć, trawienie i odporność. Seniorzy powinni pić przed snem
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Prawo jazdy do wymiany
Wszystkie bezterminowe prawa jazdy do wymiany. Oto kiedy wygasną
Dwa elektryczne SUV-y marki Toyota szara Toyota C-HR+ i czerwona Toyota bZ4X
Nowa Toyota znika w ciemno. Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj