Kryminalny hit w telewizji. Polski akcent w nowym sezonie serialu

oprac. Piotr Kozłowski
Kris Marshall w czwartym sezonie serialu "Śmierć z dala od palm"/Materiały prasowe
"Śmierć z dala od palm" to jedna z najchętniej oglądanych produkcji na antenie polskiej telewizji. Już dziś detektyw Humphrey Goodman grany przez Krisa Marshalla znanego z "To właśnie miłość" oraz jego zespół funkcjonariuszy z malowniczego miasteczka Shipton Abbott powrócą w trzecim odcinku czwartego sezonu. Gdzie i o której godzinie będzie można go oglądać?

Premiera trzeciego odcinka czwartego sezonu serialu "Śmierć z dala od palm" odbędzie się już dziś, w poniedziałek, 25 maja o godz. 21:00 na antenie BBC First. Powtórki będzie można śledzić w piątki o godz. 22:00. Serial będzie też dostępny w BBC Player.

Spin-off popularnego serialu

Serial jest spin-offem innego popularnego tytułu – "Śmierci pod palmami". Skupia się na postaci detektywa Humphreya Goodmana (w tej roli Kris Marshall znany przede wszystkim z komedii romantycznej wszech czasów – "To właśnie miłość"), który mierzy się z coraz to nowszymi zagadkami nękającymi mieszkańców malowniczego miasteczka Shipton Abbott. W pracy pomagają mu funkcjonariuszka Esther Williams (Zahra Ahmadi) i posterunkowy Kelby Hartford (Dylan Llewellyn).

Emocje od pierwszego odcinka

W czwartym sezonie śledczym przyjdzie zmierzyć się z prawdziwie nietypowymi sprawami. Niektóre zakrawać nawet będą o elementy ludowych podań. Dodatkowych trudności przysporzy ciążące nad zespołem widmo cięć budżetowych. W życiu prywatnym również będzie się działo. W ostatnim sezonie detektyw Goodman i jego żona Martha przeszli wiele. Próby powiększenia rodziny były dla pary ciężkie. Jak zapowiada Kris Marshall, w czwartym sezonie małżonkowie również "przejdą przez wiele emocji, i to już od pierwszego odcinka, ale będą one inne niż w ostatnim sezonie".

Polski akcent w nowym sezonie

Poproszony o zdradzenie nieco na temat czwartego sezonu, Marshall stwierdza, że na widzów czeka "jeszcze wiele historii". Nie tylko o Humphreyu i Marcie, ale też o innych bohaterach – mówi. Poza Goodmanami w nowych odcinkach powracają postaci Esther Williams (Zahra Ahmadi), Kelby Hartford (Dylan Llewellyn), Anne Lloyd (Barbara Flynn), Margo Martins (Felicity Montagu), Archie Hughes (Jamie Bamber), Zoe Williams (Melina Sinadinou) czy Lucy Thompson (Eva Feiler). W czwartym sezonie serialu pojawi się też polski akcent – widzowie poznają postać Agnieszki. Można spodziewać się też co najmniej kilku gościnnych występów.

Zabójczo dobre seriale

Nowy sezon "Śmierci z dala od palm" zostanie wyemitowany jako część "Zabójczo dobrych seriali" – codziennego pasma serialowego BBC First. W maju w jego ramach będzie można oglądać również nowy sezon "Na niebieskich światłach", kolejne odcinki serialu "Milczący świadek", a także seriale "Dyplomatki", "Tajemnice Brokenwood", "Ludwig", "Pomost", "Ojciec Brown" czy "My Life is Murder". "Zabójczo dobre seriale" emitowane są codziennie o godz. 21:00 w BBC First.

