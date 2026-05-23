Serialowa adaptacja bestsellerowej powieści. Książka znalazła milion czytelników

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
"Każdy kolejny rok"
Wielkimi krokami zbliża się premiera serialu "Każdy kolejny rok", opartego na bestsellerowej powieści Carley Fortune "Każde kolejne lato". Wszystkie odcinki wyczekiwanej produkcji pojawią się na popularnej platformie streamingowej jednego dnia. Gdzie i kiedy będzie można oglądać serial, którego pierwowzór literacki znalazł ponad milion czytelników?

Serial "Każdy kolejny rok" zadebiutuje już 10 czerwca ze wszystkimi ośmioma odcinkami sezonu na platformie Prime Video w  ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

O czym jest serial?

Rozgrywająca się na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia akcja serialu toczy się w Barry's Bay – urokliwym miasteczku nad jeziorem. Każdy kolejny rok to romantyczna, nostalgiczna historia o  pierwszych miłościach oraz ludziach i wyborach, które pozostawiają w nas ślad na całe życie.

Kto występuje w serialu?

W serialu "Każdy kolejny rok" w rolach głównych występują Sadie Soverall ("Saltburn") i Matt Cornett ("High School Musical: Serial", "Lato 69)" jako Percy i Sam – para będąca w centrum tej historii miłosnej.

W obsadzie znaleźli się również Aurora Perrineau ("KAOS", "Westworld"), Abigail Cowen ("Przeznaczenie: Saga Winx"), Michael Bradway ("Chicago Fire", "Naznaczeni"), Joseph Chiu ("Ulica strachu: Królowa balu", "Motorheads") oraz Elisha Cuthbert ("Dziewczyna z sąsiedztwa", "Happy Endings").

Kto stoi za serialem?

Serial powstał na podstawie bestsellerowej powieści Carley Fortune "Każde kolejne lato", która przez 16 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów "New York Timesa". Książka sprzedała się dotąd w ponad milionie egzemplarzy, a swoją ogromną popularność zawdzięcza BookTokowi – hashtag związany  z tytułem osiągnął ponad 81,4 miliona wyświetleń na TikToku.

Amy B. Harris będzie pełnić funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się także Carley Fortune, Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens oraz Grace Gilroy.

Kim jest Carley Fortune?

Carley Fortune jest autorką bestsellerów nr 1 z listy "New York Timesa" i "Globe and Mail" takich jak "Tamto złote lato", "To lato będzie inne", "Spotkasz mnie and jeziorem" oraz "Każde kolejne lato".

Jej najnowsza powieść "Our Perfect Storm" ukazała się w maju 2026 roku i spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Do tej pory książki autorki sprzedały się w 4,7 miliona egzemplarzy i zostały wydane w 35 językach.

Zanim została pisarką, Carley była nagradzaną dziennikarką i pracowała jako redaktorka w czołowych kanadyjskich mediach, m.in. "The Globe and Mail", "Chatelaine", "Toronto Life" oraz "Refinery29 Canada". Ukończyła dziennikarstwo na Toronto Metropolitan University. Dorastała na przedmieściach Sydney w Australii oraz w Barry’s Bay – niewielkim miasteczku nad jeziorem w Ontario, które stało się inspiracją dla miejsca akcji powieści "Każde kolejne lato". Obecnie mieszka w Toronto z mężem i dwoma synami oraz pracuje nad swoją szóstą książką.

Kim jest Amy B. Harris?

Amy B. Harris, producentka wykonawcza i showrunnerka serialu "Dzicz" dla Prime Video, współpracuje z Amazon MGM Studios w ramach umowy producenckiej, rozwijając i nadzorując nowe projekty z  różnych gatunków. Harris była również współautorką scenariusza i producentką wykonawczą serialu "Pamiętniki Carrie", będącego prequelem kultowego "Seksu w wielkim mieście". Wcześniej pracowała jako scenarzystka i producentka nagrodzonego Emmy i Złotym Globem serialu "Seks w wielkim mieście". W  swoim dorobku ma również seriale "Wielki powrót", "Plotkara" i "Designated Survivor".

Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
