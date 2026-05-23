Dziennik Gazeta Prawana logo

Adaptacja kultowego komiksu. Nadchodzi jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Aaron Pierre w serialu "Latarnie"
Aaron Pierre w serialu "Latarnie"/Materiały prasowe
Nadchodzi jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali roku. "Latarnie" to adaptacja kultowego komiksu DC "Zielona Latarnia". Właśnie ujawniono datę premiery oraz teaserowy zwiastun produkcji. W rolach głównych występują Kyle Chandler, Aaron Pierre i Kelly Macdonald. Kiedy i gdzie będzie można oglądać nowy serial?

Premiera serialu "Latarnie" nastąpi 17 sierpnia na platformie HBO Max.

Kto stoi za serialem?

Pilot serialu "Latarnie" został napisany wspólnie przez Chrisa Mundy'ego, Damona Lindelofa i Toma Kinga, którzy są współtwórcami serialu. Chris Mundy pełni funkcję showrunnera.

Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował James Hawes, a do reżyserii zostali również zaproszeni Stephen Williams, Geeta Vasant Patel i Alik Sakharov. Producentami wykonawczymi serialu są Chris Mundy, Damon Lindelof, James Gunn, Peter Safran, Tom King, Ron Schmidt i James Hawes.

Serial oparty jest na postaciach z komiksów DC z serii "Zielona Latarnia".

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson oraz Jasmine Cephas Jones.

O czym jest serial?

Serial opowiada o nowym rekrucie Johnie Stewarcie (Aaron Pierre) i legendarnym Halu Jordanie (Kyle Chandler). Ci dwaj międzygalaktyczni stróże prawa zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi, podczas gdy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa w sercu Ameryki.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: HBO MAXKyle ChandlerlatarnieZielona latarnia
Powiązane
"Ministranci"
Najlepszy polski film roku na kolejnej platformie. To refleksja nad hipokryzją katolików
"Stamtąd", sezon 4.
Kultowy serial w streamingu. Zła wiadomość dla widzów, nowy odcinek opóźniony
"Proud"
Polski serial podbił świat. Teraz ocenią go Polacy
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraAdaptacja kultowego komiksu. Nadchodzi jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali »
Zobacz
|
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Badanie techniczne samochodu w 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Będzie drożej, oto nowe kwoty
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Pylon stacji paliw Orlen w słoneczny dzień z widocznymi cenami paliw na wyświetlaczu: benzyna 95 w cenie 6,48 zł, olej napędowy diesel za 6,89 zł oraz gaz LPG za 3,75 zł. W tle czerwone zadaszenie stacji benzynowej i tankujące samochody
Od poniedziałku zmiana cen paliw. Tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla pod koniec maja. Mamy najnowsze zestawienie
Producent czekolady ogłasza upadłość
Znany producent czekolady bankrutuje. Produkowali luksusowe słodycze od lat 70
Nowa Skoda Superb Sportline 2.0 TSI 265 KM 4x4
Nowa Skoda królową długich tras. Czeska rakieta 2.0 TSI hitem w Polsce
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj