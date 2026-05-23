Adaptacja kultowego komiksu. Nadchodzi jeden z najbardziej wyczekiwanych seriali

Premiera serialu "Latarnie" nastąpi 17 sierpnia na platformie HBO Max.

Kto stoi za serialem?

Pilot serialu "Latarnie" został napisany wspólnie przez Chrisa Mundy'ego, Damona Lindelofa i Toma Kinga, którzy są współtwórcami serialu. Chris Mundy pełni funkcję showrunnera.

Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował James Hawes, a do reżyserii zostali również zaproszeni Stephen Williams, Geeta Vasant Patel i Alik Sakharov. Producentami wykonawczymi serialu są Chris Mundy, Damon Lindelof, James Gunn, Peter Safran, Tom King, Ron Schmidt i James Hawes.

Serial oparty jest na postaciach z komiksów DC z serii "Zielona Latarnia".

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson oraz Jasmine Cephas Jones.

O czym jest serial?

Serial opowiada o nowym rekrucie Johnie Stewarcie (Aaron Pierre) i legendarnym Halu Jordanie (Kyle Chandler). Ci dwaj międzygalaktyczni stróże prawa zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi, podczas gdy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa w sercu Ameryki.