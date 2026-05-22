Obrazoburcza adaptacja kultowej powieści. Błyskawiczna premiera w abonamencie

Film "Panna młoda!" jest dostępny od dziś, 22 maja, na platformie HBO Max.

O czym jest film?

"Panna młoda!" to śmiała i obrazoburcza wersja jednej z najbardziej wciągających opowieści w dziejach świata, czyli kultowego "Frankensteina" Mary Shelley – dopiero co zekranizowanego zresztą w bardziej klasycznym wydaniu przez Guillermo del Toro oraz z Jacobem Elordim w roli głównej.

W filmie Maggie Gyllenhaal samotny potwór Frankensteina (Christian Bale) udaje się w latach 30. XX wieku do Chicago. To właśnie tam spotyka się z dokonującą przełomowych odkryć badaczką, doktor Euphronious (Annette Bening) i prosi ją o stworzenie mu towarzyszki. Wspólnie ożywiają zamordowaną młodą kobietę i tak oto rodzi się "Panna młoda!" (Jessie Buckley). Jakie będą skutki tego eksperymentu? Jedno jest pewne - żadne z nich nie było w stanie ich przewidzieć. Morderstwa, nieokiełznany i radykalny ruch kulturowy oraz dziki i szalony romans dwójki wyrzutków to tylko początek...

Kto występuje w filmie?

W filmie, oprócz laureatów Oscarów Jessie Buckley i Christiana Bale'a oraz pięciokrotnie nominowanej do Oscara Annette Bening, grają Peter Sarsgaard, nominowany do Oscara Jake Gyllenhaal oraz zdobywczyni Oscara Penélope Cruz.

Kto stoi za filmem?

Maggie Gyllenhaal wyreżyserowała obraz na podstawie własnego scenariusza. Jest także producentką wspólnie z nominowaną do Oscara Emmą Tillinger Koskoff, Talią Kleinhendler i Osnatem Handelsmanem Kerenem. Producentami wykonawczymi są Carla Raij, David Webb i Courtney Kivowitz.