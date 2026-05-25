Dziennik Gazeta Prawana logo

Kosztowały najmniej z serii, rozbiły bank. Nowe "Gwiezdne wojny" hitem

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 05:25
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"
"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu"/Materiały prasowe
Światowe wpływy ze sprzedaży biletów na film "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" w ciągu czterech dni otwarcia wyniosą ok. 165 milionów dolarów – poinformował dystrybutor, którym jest sam producent, czyli gigant Walt Disney. Co ciekawe, film nie był szczególnie drogi jak na standardy cyklu "Star Wars".

Nowa produkcja z uniwersum "Gwiezdnych wojen" zadebiutowała w kinach 22 maja.

Megahit kinowy

Okazało się, że w ciągu czterech dni od premiery film zarobił na świecie 165 mln dolarów. Większość tej kwoty (102 mln dolarów) to wpływy z USA i Kanady. Wyniki osiągnięte w USA są wyższe od prognozowanych, ale niższe niż w przypadku pozostałych weekendów otwarcia filmów z serii "Gwiezdnych wojen" Disneya – napisał Reuters.

O czym jest film?

Film opowiada o przygodach Mandalorianina i Grogu. "Złowieszcze Imperium upadło, a imperialni watażkowie rozpierzchli się po Galaktyce. Kiełkująca Nowa Republika pragnie ochronić wszystko, o co walczyła Rebelia. Werbuje więc legendarnego łowcę nagród, Mandalorianina Din Djarina (Pedro Pascal) i jego młodego podopiecznego Grogu" – czytamy na stronie Disneya. Film wyreżyserował Jon Favreau.

Najniższy budżet

Jak zaznacza "Hollywood Reporter", film nie był szczególnie drogi jak na standardy "Star Wars". Miał najniższy budżet produkcyjny spośród wszystkich części powstałych od czasu przejęcia wytwórni Lucasfilm przez The Walt Disney Company w 2012 roku.

Nie oznacza to jednak, że był tani: sama produkcja kosztowała 165 milionów dolarów. Dodatkowo światowa kampania reklamowa warta była co najmniej 100 milionów dolarów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: box officePedro PascalGwiezdne WojnyStar Wars
Powiązane
"Panna młoda!"
Obrazoburcza adaptacja kultowej powieści. Błyskawiczna premiera w abonamencie
"Spiritus Sanctus"
Polski film doceniony na świecie. Zostawił w tyle tysiące innych dzieł
"Każdy kolejny rok"
Serialowa adaptacja bestsellerowej powieści. Książka znalazła milion czytelników
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKosztowały najmniej z serii, rozbiły bank. Nowe "Gwiezdne wojny" hitem »
Zobacz
|
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Jedna łyżka dziennie wystarczy. Stabilizuje cukier, obniża cholesterol i wspomaga trawienie
Tankowanie paliwa na stacji Orlen
Od dziś na tych stacjach wielka obniżka cen. Benzyna 95 ostro tanieje. Mamy najnowsze zestawienie
Nauczycielom zostały tylko 2 dni na zgłoszenie. Prace rozpoczną się 1 lutego
Nauczyciele pozbawieni wynagrodzenia w wakacje. Ministerstwo informuje o skali problemu
tankowanie auta na stacji Orlen ceny paliw
Po poniedziałku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 26 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Mamy najnowsze zestawienie
Ujęcie konsoli środkowej w samochodzie z widocznym przyciskiem wyłączania systemu Start-Stop (ikona litery A z napisem OFF) oraz przyciskiem Start Engine Stop
UE zmienia przepisy. Koniec z wyłączaniem start-stop, 600 zł kary za spóźnienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj