Dziennik Gazeta Prawana logo

"Najlepszy serial SF w historii". Przedostatni odcinek światowego hitu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"For All Mankind"
"For All Mankind"/Materiały prasowe
"For All Mankind", obwołany przez wielu "najlepszym serialem SF w historii", powrócił z nowym sezonem, który przenosi nas z powrotem do kluczowego momentu alternatywnej historii wyścigu kosmicznego – chwili, gdy Związek Radziecki jako pierwszy wysłał człowieka, który wylądował na Księżycu. Gdzie można oglądać dziewiąty i zarazem przedostatni już odcinek piątego sezonu międzynarodowego hitu?

Dziewiąty odcinek piątego sezonu serialu "For All Mankind" pojawił się dziś, 22 maja, w Apple TV+. Co za tym idzie, za tydzień fanów czeka wielki finał.

O czym jest "For All Mankind"?

Serial "For All Mankind" opowiada alternatywną historię wyścigu zbrojeń. Związek Radziecki wyprzedza Stany Zjednoczone i jako pierwszy przeprowadza udaną misję lądowania człowieka na Księżycu. Między mocarstwami rozpoczyna się wyścig o podbój Srebrnego Globu.

Od czasu swojej światowej premiery w 2019 roku "For All Mankind" zdobyło uznanie jako "jeden z najlepszych seriali telewizyjnych". Drugi i czwarty sezon uzyskały fenomenalne wyniki 100 proc. pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Czwarty sezon produkcji został określony jako "najlepiej napisany serial telewizyjny" oraz "znakomity SF".

Już w 2024 roku ogłoszono prace nad piątym sezonem, którego właśnie się doczekaliśmy. Najnowszy sezon został zapowiedziany jako "najbardziej spektakularny" w dotychczasowej historii serii. Widzowie i krytycy tradycyjnie są pod wrażeniem – serial z miejsca wskoczył  na sam szczyt najpopularniejszych serialowych produkcji na Apple TV+, a liczba pozytywnych recenzji na RT wynosi 94 proc.

"Produkcja stoi na kosmicznym poziomie"; "istny kosmos" – te dwuznaczne opinie mówią wszystko.

O czym będzie "Star City"?

W międzyczasie "For All Mankind" rozszerzył uniwersum o nowy serial zatytułowany "Star City", nad którym prace właśnie dobiegają końca.

Tym razem historia zostanie opowiedziana zza Żelaznej Kurtyny, ukazując życie kosmonautów, inżynierów oraz oficerów wywiadu działających w radzieckim programie kosmicznym i ryzyko, jakie podejmowali, by popchnąć ludzkość naprzód.

Kluczową rolę "Głównego Konstruktora" – siły napędowej radzieckiego programu kosmicznego – gra wybitny brytyjski aktor Rhys Ifans.

Z kolei laureatka nagrody BAFTA, Anna Maxwell Martin, wcielasię w rolę Ludmiły, szefowej działu nadzoru KGB w Star City.

"Star City" został stworzony przez Bena Nediviego, Matta Wolperta i Ronalda D. Moore'a.

Oba seriale zostały wyprodukowany dla Apple TV+ przez Sony Pictures Television.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy sezonscience fictionnajlepszy serialApple TV
Powiązane
John Krasinski w filmie "Jack Ryan: Wojna duchów"
Serial odniósł nieziemski sukces. Hit streamingu wrócił w formie filmu
"Szpital św. Anny"
Polski serial megahitem, jakiego dawno nie było. Podbił telewizję i streaming
"Killers Caught On Camera"
Ten serial wstrząsnął światem. Wszystkie sezony kryminału w streamingu
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora"Najlepszy serial SF w historii". Przedostatni odcinek światowego hitu »
Zobacz
|
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
XPENG P7+
2778 aut sprzedali w 10 minut. Oto najładniejszy samochód świata
Stacja paliw Orlen
Po piątku kierowcy obudzą się w nowej rzeczywistości. Od 23 maja tyle zapłacisz za benzynę 95, LPG i diesla. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj