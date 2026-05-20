Serial odniósł nieziemski sukces. Hit streamingu wrócił w formie filmu

Film "Jack Ryan: Wojna duchów" zadebiutował dziś, 20 maja, na platformie Prime Video.

Ponad miliard minut przed ekranami

Film jest rozszerzeniem flagowej produkcji własnej Amazon MGM Studios, Paramount Television i Skydance - serialu "Tom Clancy's Jack Ryan" z Johnem Krasińskim w roli kultowego bohatera.

Po premierze dwóch ostatnich odcinków 4., a zarazem ostatniego sezonu serialu, wg danych Nielsena "Tom Clancy's Jack Ryan" osiągnął imponujący wynik oglądania – 1,15 miliarda minut.

Powracające gwiazdy serialu i nowa twarz

W roli głównej w filmie występuje John Krasinski, a u jego boku ponownie pojawia się Wendell Pierce, który w serialu gra bardzo znaczącą rolę. W obsadzie znalazła się także inna gwiazda serialu, Michael Kelly.

Ale to nie wszystko, bowiem do obsady dołączyła Sienna Miller jako agentka MI6 Emma Marlowe, która okazuje się równie bystra i sprytna jak Jack Ryan, dzięki czemu tworzy z nim niepokonany duet.

Andrew Bernstein, który był producentem wykonawczym i reżyserem 2. sezonu serialu, wyreżyserował film na podstawie scenariusza napisanego przez Aarona Rabina, który pełnił funkcję współproducenta wykonawczego i scenarzysty 4. sezonu serialu.

John Krasinski i Allyson Seeger zajmują się produkcją z ramienia domu produkcyjnego Sunday Night. Andrew Form jest również producentem. Film został wyprodukowany we współpracy z Paramount Pictures i Skydance. David Ellison i Dana Goldberg ze Skydance będą producentami wykonawczymi wraz z Johnem Kellym i Carltonem Cuse'em.

O czym jest "Jack Ryan: Wojna duchów"?

W nowym filmie Jack Ryan niechętnie wraca do świata szpiegostwa, gdy międzynarodowa tajna misja ujawnia śmiertelny spisek, zmuszając go do konfrontacji z nieokiełznaną jednostką operacji specjalnych pod ogromną presją czasu. Działając w czasie rzeczywistym, gdy stawką jest ludzkie życie, a zagrożenie narasta z każdą chwilą, Jack ponownie łączy siły z doświadczonym agentem CIA Mikiem Novemberem (Michael Kelly) oraz byłym szefem CIA Jamesem Greerem (Wendell Pierce). Ich wspólne doświadczenie to jedyna przewaga w starciu z przeciwnikiem, który zna każdy ich ruch. Wspierani przez nieoczywistą nową partnerkę – niezwykle bystrą agentkę MI6 Emmę Marlowe (Sienna Miller) – Jack i jego zespół poruszają się w zdradzieckiej sieci intryg, mierząc się z przeszłością, którą już dawno uznali za zamkniętą. To najbardziej osobista i ryzykowna misja, z jaką kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć.

Kim jest John Krasinski?

John Krasinski niedawno napisał scenariusz do filmu "Istoty Fantastyczne" dla Paramount Pictures, w którym oprócz swojej roli był odpowiedzialny również za produkcję i reżyserię. Film zadebiutował na pierwszym miejscu w box office, a wystąpili w nim między innymi Ryan Reynolds i Matt Damon.

Krasinski wcześniej współtworzył scenariusz, wyreżyserował i zagrał w nominowanym do Oscara horrorze "Ciche miejsce". Film zdobył entuzjastyczne recenzje i znalazł się w Top 10 Filmów Roku AFI, Top Filmach National Board of Review 2018 oraz otrzymał nominacje do nagród PGA, WGA i SAG. Po sukcesie "Cichego miejsca" Krasinski wydał kontynuację "Ciche miejsce 2", które także napisał i wyreżyserował. Jest również producentem filmu "Ciche miejsce: Dzień pierwszy", wyreżyserowanym przez Michela Sarnoskiego. Film stał się najbardziej dochodowym horrorem 2024 roku.

W telewizji Krasinski zasłynął rolą w nagradzanym Emmy serialu "The Office" i prowadzeniem internetowego show "Some Good News". Krasinski ma w swoim dorobku liczne role filmowe, m.in. w filmie "Hollarsowie", "Ziemia obiecana", "Zrywa się wiatr", "Potwory kontra Obcy", "Shrek 3", "Witamy na Hawajach", "Na ratunek wielorybom", "Pożyczony narzeczony", "Licencja na miłość", "To skomplikowane", "Para na życie", "Uniwersytet potworny" czy "Miłosne gierki".

Kim jest Sienna Miller?

Sienna Miller to popularna amerykańsko-brytyjska aktorka, znana z filmów "Przekładaniec", "Alfie", "Casanova", "Gwiezdny pył", "Foxcatcher", "High-Rise" czy "Ugotowany". Na małym ekranie stworzyła głośną kreację Tippi Hedren w filmie telewizyjnym "Dziewczyna Hitchcocka", która przyniosła jej m.in. nominację do nagrody BAFTA.

Aktorkę chwalono również za występy w miniserialach "Na cały głos", "Anatomia skandalu" i "Ekstrapolacje". Niedawno wystąpiła w obu częściach epickiego westernu Kevina Costnera "Horyzont".

Kim jest Wendell Pierce?

Uwielbiany za rolę detektywa Bunka Morelanda w przełomowym serialu HBO "Prawo ulicy", Wendell Pierce został również doceniony za główną rolę Antoine'a Baptiste'a w uznanym przez krytyków serialu Davida Simona "Treme".

Obecnie aktor występuje w serialu CBS "Elsbeth", a na wielkim ekranie można go było niedawno oglądać w megahicie "Superman" Jamesa Gunna.

Na Broadwayu aktor zasłynął rolą w "Śmierci komiwojażera", za którą otrzymał nominacje do nagrody Tony. Pierce ma na swoim koncie również role w produkcjach takich jak "Selma", "Malcom X" czy popularnym serialu "W garniturach", w którym grał Roberta Zane'a.

Kim jest Michael Kelly?

Michael Kelly jest znany z roli Douga Stampera w "House of Cards", która przyniosła mu cztery nominacje do Emmy. Niedawno wystąpił u boku Nicole Kidman i Zoe Saldany w serialu "Special Ops: Lioness" oraz u boku Colina Farrella i Cristin Milioti w serialu "Pingwin".

W filmowym dorobku Kelly'ego znajdują się m.in. "Sekret" z Julią Roberts, Nicole Kidman i Chiwetelem Ejioforem, a także "Everest" u boku Josha Brolina, Jake'a Gyllenhaala i Robin Wright. Wystąpił także w "Jesteśmy kwita", który również wyprodukował.

Kim jest Andrew Bernstein?

Andrew Bernstein jest reżyserem, który pracował przy odcinkach nowego serialu na podstawie książek Stephena Kinga "To: Witajcie w Derry" oraz "Dyplomatki" dla Netflixa. Był producentem wykonawczym i reżyserem takich seriali HBO, jak "Nierealne" i "Outsider", a także reżyserem "Ozark" i "Fundacji" dla Apple TV+. Był także producentem wykonawczym i reżyserem sezonów 2. i 3. "Fear the Walking Dead" dla AMC. Wśród jego innych produkcji znajdują się seriale "House", "Prezydencki poker" i "Mad Men".

Kim jest Aaron Rabin?

Aaron Rabin jest uznanym scenarzystą, odpowiedzialnym m.in. za marvelowską "Tajną inwazję". Ostatnio Rabin przeredagował film akcji "Nikt 2" dla Universalu, dla którego obecnie pisze kolejny film. Zaadaptował także nagradzaną powieść "Old Haunts" dla AWA Studios.