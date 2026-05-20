Ten serial wstrząsnął światem. Wszystkie sezony kryminału w streamingu

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:00
W polskim streamingu pojawiły się dziś wszystkie trzy sezony serialu true crime "Killers Caught On Camera", który skupia się na głośnych sprawach kryminalnych z różnych części świata, odsłania kulisy skomplikowanych śledztw i pokazuje, jak przypadkowe nagrania mogą doprowadzić do przełomu. Gdzie można oglądać serial, który wstrząsnął światem?

Wszystkie odcinki trzysezonowego serialu "Killers Caught On Camera" pojawiły się dziś, 20 maja, na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kanał można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

Szokujące sprawy kryminalne

"Killers Caught on Camera" to serial prezentujący dwadzieścia szokujących spraw kryminalnych, w których nagrania z kamer umożliwiły zidentyfikowanie i ukaranie sprawców. Wśród nich znalazły się m.in. zakończona tragedią randka z osobą poznaną za pomocą aplikacji, skomplikowane relacje rodzinne, sąsiedzkie i romantyczne, fascynacja horrorami prowadząca do obłędu oraz konflikt między członkami gangów, którego skutkami jeden z napastników pochwalił się w sieci.

Produkcja nie jest jednak wyłącznie opowieścią o bestialskich zbrodniach, ale przede wszystkim analizą przypadku skupiającą się na ludzkiej psychice, chorych motywacjach kierujących przestępcami oraz przekroczonych granicach wszelkiej moralności.

Wydarzenia uchwycone na nagraniach

W każdym z odcinków psycholożka i autorka książek popularnonaukowych dr Julia Shaw omawia poszczególne sprawy, uwzględniając powiązania między napastnikami a ich ofiarami, dynamikę ich relacji oraz motywy zbrodni. Przedstawia również istotne dane oraz informacje dotyczące otaczającego nas świata. W serialu występują także psychologowie sądowi i kryminalni, śledczy, specjaliści i biegli sądowi z różnych dziedzin, w tym eksperci od informatyki śledczej i analitycy wideo. Wskazują na ważne wydarzenia uchwycone na nagraniach, starają się przybliżyć sposób rozumowania przestępców i mówią o szczegółach, które zdradziły winnych podczas przesłuchań.

Próba zrozumienia mechanizmów

Prawdziwe dowody, relacje śledczych, psychologów i biegłych pokazują, jak z pozoru zwykli ludzie stali się mordercami i co popchnęło ich do przekroczenia niewidzialnej granicy. To próba zrozumienia mechanizmów stojących za ludzkimi wyborami i ich konsekwencji. Widzowie dowiedzą się, w jaki sposób sprawcy starali się ukryć swój udział w zbrodniach i jak zachowywali się tuż po wstrząsających wydarzeniach. Poznamy sytuację ofiar sprzed tragicznych zdarzeń, także z perspektywy ich najbliższych, dzielących się swoimi wspomnieniami i spostrzeżeniami. Jak zazdrość, chciwość, toksyczne relacje czy po prostu spotkanie na swojej drodze nieodpowiednich osób przerodziły się w koszmar?

