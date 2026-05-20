Ten serial wstrząsnął światem. Wszystkie sezony kryminału w streamingu

Wszystkie odcinki trzysezonowego serialu "Killers Caught On Camera" pojawiły się dziś, 20 maja, na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Kanał można oglądać poprzez Prime Video Channels, MEGOGO, CANAL+ oraz Play.

Szokujące sprawy kryminalne

"Killers Caught on Camera" to serial prezentujący dwadzieścia szokujących spraw kryminalnych, w których nagrania z kamer umożliwiły zidentyfikowanie i ukaranie sprawców. Wśród nich znalazły się m.in. zakończona tragedią randka z osobą poznaną za pomocą aplikacji, skomplikowane relacje rodzinne, sąsiedzkie i romantyczne, fascynacja horrorami prowadząca do obłędu oraz konflikt między członkami gangów, którego skutkami jeden z napastników pochwalił się w sieci.

Produkcja nie jest jednak wyłącznie opowieścią o bestialskich zbrodniach, ale przede wszystkim analizą przypadku skupiającą się na ludzkiej psychice, chorych motywacjach kierujących przestępcami oraz przekroczonych granicach wszelkiej moralności.

Wydarzenia uchwycone na nagraniach

W każdym z odcinków psycholożka i autorka książek popularnonaukowych dr Julia Shaw omawia poszczególne sprawy, uwzględniając powiązania między napastnikami a ich ofiarami, dynamikę ich relacji oraz motywy zbrodni. Przedstawia również istotne dane oraz informacje dotyczące otaczającego nas świata. W serialu występują także psychologowie sądowi i kryminalni, śledczy, specjaliści i biegli sądowi z różnych dziedzin, w tym eksperci od informatyki śledczej i analitycy wideo. Wskazują na ważne wydarzenia uchwycone na nagraniach, starają się przybliżyć sposób rozumowania przestępców i mówią o szczegółach, które zdradziły winnych podczas przesłuchań.

Próba zrozumienia mechanizmów

Prawdziwe dowody, relacje śledczych, psychologów i biegłych pokazują, jak z pozoru zwykli ludzie stali się mordercami i co popchnęło ich do przekroczenia niewidzialnej granicy. To próba zrozumienia mechanizmów stojących za ludzkimi wyborami i ich konsekwencji. Widzowie dowiedzą się, w jaki sposób sprawcy starali się ukryć swój udział w zbrodniach i jak zachowywali się tuż po wstrząsających wydarzeniach. Poznamy sytuację ofiar sprzed tragicznych zdarzeń, także z perspektywy ich najbliższych, dzielących się swoimi wspomnieniami i spostrzeżeniami. Jak zazdrość, chciwość, toksyczne relacje czy po prostu spotkanie na swojej drodze nieodpowiednich osób przerodziły się w koszmar?