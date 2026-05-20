Kultowy serial na ustach wszystkich. Spektakularny finał megahitu

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
Karl Urban w serialu "The Boys"/Materiały prasowe
Nastąpiła wyczekiwana premiera ósmego odcinka piątego sezonu globalnego hitu "The Boys", czyli spektakularnego finału serialowego megahitu. W ostatnim sezonie ikoniczne już postaci z "The Boys" fani mogli oglądać podczas ostatecznej konfrontacji. Gdzie można obejrzeć finałowy odcinek kultowego serialu?

Ósmy i finałowy odcinek piątego sezonu wielokrotnie nagradzanego statuetką Emmy serialu "The Boys" zadebiutował dziś, 20 maja 2026 roku, w serwisie Prime Video.

O czym opowiada finałowy sezon?

W piątym i finałowym sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother's Milk i Frenchie zostają uwięzieni  w "Obozie Wolności", a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego, kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.

Fikcja prześcignięta przez Donalda Trumpa

Serial "The Boys" od początku był pomyślany jako parodia nie tylko kina superbohaterskiego, ale także samej Ameryki. Główny czarny charakter – Homelander – to nieoficjalne alter ego Donalda Trumpa.

W piątym sezonie okazało się jednak, że absurdalna rzeczywistość prześcignęła serialową fikcję. Tuż przed odcinkiem trzecim, w którym Homelander doznał wizji, w której jawi się jako boska istota, amerykański prezydent opublikował grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której został przedstawiony jako Jezus. Sami twórcy serialu przyznali wówczas, że czegoś takiego nie spodziewali się nawet po Donaldzie Trumpie.

Opinie o finałowym sezonie

Opinie o finałowym sezonie "The Boys" są bardziej niż znakomite. Krytycy i fani są  zgodni: Na taki finał czekaliśmy. Na portalu Rotten Tomatoes aż 96 proc. recenzji jest pozytywnych.

Kto występuje w serialu?

Główne role w serialu grają Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit i Cameron Crovetti.

W czwartym sezonie do obsady dołączyli Susan Heyward, Valorie Curry i Jeffrey Dean Morgan.

 Kto stoi za serialem?

Serial "The Boys" powstał na podstawie bestsellerowego komiksu autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, którzy pełnią również funkcję producentów wykonawczych. Serial został stworzony przez producenta wykonawczego i showrunnera Erica Kripke.

Producentami wykonawczymi są także Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Judalina Neira, Jessica Chou, Gabriel Garcia, Ori Marmur, Ken F. Levin oraz Jason Netter.

Serial "The Boys" jest produkowany przez Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios we współpracy z Kripke Enterprises, Original Film i Point Grey Pictures.

