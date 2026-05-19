W kinach zarobił 100 milionów. Thriller akcji hitem nr 1 w abonamencie

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
"Fachowiec"/Materiały prasowe
Na czołowej platformie streamingowej pojawił się "Fachowiec", nowy thriller akcji, w którym ikona gatunku Jason Statham ponownie, po hitowym "Pszczelarzu", łączy siły ze specem od filmów sensacyjnych Davidem Ayerem. Co ciekawe, adaptacji bestsellerowej powieści Chucka Dixona dokonał sam Sylvester Stallone, a na drugim planie filmu występuje polski aktor Piotr Witkowski. Gdzie można oglądać hit?

"Fachowiec" wszedł na ekrany polskich kin 28 marca 2025 roku, a już dwa miesiące później pojawił  się na platformie Prime Video, gdzie od razu okazał się najchętniej oglądanym filmem. Jednak platforma straciła licencję na tytuł i długo był on dostępny jedynie w wypożyczalniach VOD. Teraz jednak to się zmieniło – film trafił do serwisu HBO Max i od razu wskoczył na 1. miejsce najpopularniejszych tytułów.

100 milionów

Jak to często bywa z rozrywkowym kinem akcji, film nie spodobał się krytykom (49 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes), za to podbił serca widzów (87 proc. tamże). Ci ostatni "zagłosowali" też oczywiście portfelami – wpływy z kin na całym świecie wyniosły 100 milionów dolarów.

Kto stoi za filmem?

"Fachowiec" to film w reżyserii Davida Ayera ("Pszczelarz", "Legion Samobójców", "Bogowie ulicy") na postawie scenariusza Sylvestra Stallone'a ("Rocky", "Rambo", "Król Tulsy") i Ayera, opartego na powieści sensacyjnej "Levon’s Trade" Chucka Dixona, jednej z kilkunastu bestsellerowych książek o Levonie Cadzie.

Film został wyprodukowany przez Chrisa Longa, Jasona Stathama, Johna Friedberga, Davida Ayera, Sylvestra Stallone'a, Billa Blocka i Kevina Kinga Templetona. Producentami wykonawczymi są Teddy Schwarzman, Michael Heimler, Mike Shanks, Jill Silfen, Volodymyr Artemenko, Yevgen Stupka, Alexis Garcia, Rachael Cole i Thomas Zadra.

W ekipie Ayera znaleźli się debiutujący jako operator Shawn White, scenograf Nigel Evans ("Deadpool", "Morbius", "Wojna o Planetę Małp"), projektantka kostiumów Tiziana Corvisieri ("Kokainowy miś", "Młodzi przebojowi", "Once"), montażysta Fred Raskin ("Pewnego razu... w Hollywood", "Strażnicy Galaktyki", "Django") i kompozytor Jared Michael Fry ("Pszczelarz", "Kraven Łowca", "Obcy: Romulus").

Kto występuje w filmie?

Główną rolę Levona Cade'a gra Jason Statham ("Adrenalina", "Meg", "Transporter"), współpracujący już wcześniej z Davidem Ayerem przy hicie "Pszczelarz", który zarobił w kinach na całym świecie ponad 162 miliony dolarów.

U boku Stathama pojawiają się Jason Flemyng ("Ciekawy przypadek Benjamina Buttona", "Porachunki", "Śmiertelny rejs"), Merab Ninidze ("Konklawe", "Gra szpiegów", "Areszt domowy"), Maximilian Osinski ("Ted Lasso", "Wyścig z czasem", "The Walking Dead: Nowy świat"), Cokey Falkow ("Doomsday", "Jurassic World: Dominion", "Angielka") oraz Michael Peña ("Bogowie ulicy", "Miasto gniewu", "American Hustle") i David Harbour ("Stranger Things", "Legion Samobójców", "Czarna Wdowa").

W pozostałych rolach występują Noemi Gonzalez ("Selena", "Parkingowy", "Windykator"), Arianna Rivas ("Randka bez pary", "Niebezpieczny oddział"), Emmett J. Scanlan ("Peaky Blinders", "Derry Girls", "Już mnie nie oszukasz"), Eve Mauro ("Cypher", "Zmowa milczenia", "CSI: Kryminalne zagadki Miami") oraz Piotr Witkowski ("Idź przodem, bracie", "Mistrz", "Proceder") w roli rosyjskiego bandziora.

O czym jest film?

W filmie Levon Cade (Jason Statham) porzuca karierę odznaczonego wojskowego, który uczestniczył w tajnych operacjach, żeby wieść proste życie robotnika budowlanego. Kiedy jednak córka szefa (Michael Peña), która jest dla niego jak rodzina, zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, postanawia sprowadzić ją do domu. Poszukiwania wiodą go do świata zepsucia znacznie większego, niż był sobie w stanie wyobrazić.

