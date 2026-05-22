Dziennik Gazeta Prawana logo

Niezwykły serial kryminalny w streamingu. Został oceniony na 100 proc.

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
"To nie jest zagadka kryminalna"
"To nie jest zagadka kryminalna"/Canal+
Na jednej z popularnych polskich platform streamingowych pojawił się nowy odcinek serialu kryminalnego o przewrotnym tytule "To nie jest zagadka kryminalna". Sześcioodcinkowa koprodukcja belgijsko-irlandzka zachwyciła widzów i krytyków na Zachodzie – na portalu Rotten Tomatoes liczba pozytywnych recenzji wynosi pełne 100 proc. Gdzie Polacy mogą oglądać czwarty odcinek hitu?

Czwarty odcinek serialu "To nie jest zagadka kryminalna" można oglądać od dziś, 22 maja, na platformie CANAL+ online. Kolejne z sześciu odcinków będą się pojawiać w serwisie w każdy piątek.

O czym jest serial?

Barwne lata trzydzieste XX wieku to okres świetności artystów takich jak Salvador Dali czy Rene Magritte. Fabuła serialu przenosi widzów do tego okresu, pokazując wybitnych surrealistów spędzających czas w luksusowej rezydencji. Szybko okazuje się jednak, że śmietanka artystyczna znajduje się w niebezpieczeństwie – wśród gości jest morderca, którego działalność zaczyna zbierać krwawe żniwo. Na miejsce przybywa Scotland Yard, a posiadłość zostaje odcięta od świata.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują Pierre Gervais ("Drift", "Wysokie fale", "Milczenie Julie"), Stephen Tompkinson ("W mroku cieni", "Sherwood", "Orkiestra"), Donna Banya ("Niewygodna prawda", "Kaos", "Wojna światów"), Aoibhinn McGinnity ("Zamęt", "Krypton", "Wikingowie: Walhalla"), Frank Bourke ("Mroczne materie", "Toksyczne miasto", "Dumbo") i Florence Hall ("Królowe sekretów", "Lovesick", "Koroner").

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcami serialu są Christophe Dirickx ("Boso, ale na rowerze", "Lewy brzeg", "Manneken Pis") i Matthias Lebeer, który stanął również za kamerą wespół z Hansem Herbotsem ("Wąż", "Paryż w ogniu", "Remedium"). Scenariusz napisali Dirickx i Paul Baeten Gronda ("30 lat później").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnycanal+nowy serialnowy odcinek
Powiązane
John Krasinski w filmie "Jack Ryan: Wojna duchów"
Serial odniósł nieziemski sukces. Hit streamingu wrócił w formie filmu
"Szpital św. Anny"
Polski serial megahitem, jakiego dawno nie było. Podbił telewizję i streaming
"Killers Caught On Camera"
Ten serial wstrząsnął światem. Wszystkie sezony kryminału w streamingu
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiezwykły serial kryminalny w streamingu. Został oceniony na 100 proc. »
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
Kierowca senior samochód badania lekarskie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła. Oto nowe zasady badań i ważności dokumentów
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Osoba robiąca smartfonem zdjęcie samochodu Mazda CX-5 na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, fotografowanie radia w samochodzie przez szybę
22 maja kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie "czarny piątek" dla kierowców
MEN, Kiepura, Nowacka
MEN zmienia system wynagrodzeń nauczycieli. Rzeczniczka MEN podała nowe informacje
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj