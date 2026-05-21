Nowy serial zmienia reguły gry. Widzowie dostaną dwie wersje do wyboru

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
Amerykańska sieć telewizji kablowej MGM+ i platforma streamingowa Amazon Prime Video blisko dwa lata temu zamówiły "Spider-Noir", serial akcji oparty na komiksie Marvela "Spider-Man Noir". Gwiazdą produkcji jest Nicolas Cage. Właśnie ujawniono najnowszy zwiastun produkcji. Fani są zachwyceni. Kiedy premiera serialu?

W pierwszej kolejności serial "Spider-Noir" zadebiutuje na kanale MGM+, a następnie zostanie udostępniony na Prime Video – i to w dwóch wersjach, w autentycznej czerni i bieli oraz w pełnej gamie kolorów True-Hue – już 27 maja.

Pierwszy taki serial

Po raz pierwszy widzowie będą mogli wybrać własny sposób oglądania, ponieważ serial będzie dostępny w dwóch wersjach: czarno-białej (Authentic Black & White) oraz kolorowej (True-Hue Full Color).

O czym jest serial?

"Spider-Noir", oparty na komiksie "Spider-Man Noir" będącym alternatywną  wersją "Spider-Mana",  opowiada historię pechowego i starzejącego się prywatnego detektywa (Nicolas Cage), który w Nowym Jorku lat 30. zmuszony jest zmierzyć się ze swoją przeszłością, będąc jednocześnie jedynym superbohaterem w mieście.

Animowany Noir pojawił  się już w filmie "Spider-Man Uniwersum".

Kto występuje w serialu?

W obsadzie znaleźli się laureat Oscara Nicolas Cage ("Adaptacja", "Świnia", "Zostawić Las Vegas") w swojej pierwszej głównej roli telewizyjnej, zdobywca nagrody Emmy Lamorne Morris ("Fargo", "Jess i chłopaki"), Li Jun Li ("Grzesznicy", "Babilon"), Karen Rodriguez ("Klub polujących żon", "Acapulco"), Abraham Popoola ("Atlas", "Kulawe konie"), a także zdobywca nagrody SAG Jack Huston ("Zakazane imperium", "Day of The Fight") oraz laureat Emmy i nominowany do Oscara Brendan Gleeson ("Duchy Inisherin", "Harry Potter"). W rolach gościnnych występują m.in. Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur i Joe Massing.

Kto stoi za serialem?

Reżyserem i producentem wykonawczym dwóch pierwszych odcinków jest nagrodzony statuetką Emmy  Harry Bradbeer ("Fleabag", "Obsesja Eve"). Showrunnerami i producentami wykonawczymi serii są  Oren Uziel  ("Zaginione miasto", "21 Jump Street") i  Steve Lightfoot ("Punisher", "Shantaram"), którzy byli także odpowiedzialni za rozwój projektu wraz z ekipą pracującą nad filmem  "Spider-Man Uniwersum"   Philem Lordem,  Christopherem Millerem  i Amy Pascal, którzy także pełnią rolę producentów wykonawczych. Nicolas Cage oraz Pavlina Hatoupis również są producentami wykonawczymi serialu. 

Zachwyt po zwiastunie

Już sam zwiastun wywołał zachwyt nad serialem. "Wgniata w fotel"; "Wygląda to aż za dobrze" – to tylko wybrane z wielu pozytywnych komentarzy w serwisie YouTube.

