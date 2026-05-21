Polacy dziś nie zasną. Nie pozwoli na to ten wybitny serial kryminalny

Drugi odcinek serialu "Co się stało z Gracie Darling" jest dostępny od dziś, 21 maja, na platformie CANAL+. Kolejne odcinki będą udostępniane w serwisie co tydzień w czwartki.

O czym jest serial?

Akcja serialu rozpoczyna się niemal trzy dekady po tajemniczym zaginięciu tytułowej Gracie Darling. Nastolatka znika bez śladu podczas seansu spirytystycznego, organizowanego przez grupę przyjaciółek zamieszkujących małe australijskie miasteczko. Jej niewyjaśniona historia, z biegiem lat, staje się legendą i częścią lokalnego folkloru. Wszyscy mieszkańcy znają jej szczegóły, a młodzież do dziś bawi się w odgrywanie scenek nawiązujących do tamtych wydarzeń. W czasie jednego z takich spotkań niespodziewanie dochodzi do powtórnego zaginięcia. Sytuacja nie wygląda na przypadek, lecz mroczną grę, która rozpoczyna się na nowo.

Joni Gray, najbliższa przyjaciółka zaginionej dwadzieścia siedem lat wcześniej Gracie, wraca w rodzinne strony. Kobieta, dziś pracująca jako psycholożka, nadal walczy z wewnętrznymi demonami, które nie opuściły jej od czasów dzieciństwa. Joni przeczuwa, że sprawy są ze sobą powiązane i z pomocą lokalnego śledczego rozpoczyna własne dochodzenie, chcąc położyć kres spekulacjom i niedopowiedzeniom.

"Co się stało z Gracie Darling" balansuje na granicy między thrillerem kryminalnym a dramatem psychologicznym. Serial nie tylko skupia się na intrygującym śledztwie, ale także opowiada o pamięci, traumie oraz o tym, jak przeszłość potrafi wpływać na życie całej społeczności przez długie lata.

Kto występuje w serialu?

W roli Joni Gray wystąpiła Morgana O'Reilly, której partneruje, między innymi, Harriet Walter, znana widzom z serialowych megahitów "Sukcesja" i "Ted Lasso". W tytułową Gracie Darling wcieliła się Kristina Bogic.

Kto stoi za serialem?

Produkcję wyreżyserował Jonathan Brough, a scenarzystką serii jest znana z pracy przy serialu "Undertow" Miranda Nation.