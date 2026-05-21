Dziennik Gazeta Prawana logo

Polacy dziś nie zasną. Nie pozwoli na to ten wybitny serial kryminalny

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Co się stało z Gracie Darling"
"Co się stało z Gracie Darling"/Canal+
Już  dziś na jednej z popularnych polskich platform streamingowych debiutuje nowy odcinek wybitnego serialu kryminalnego produkcji australijskiej "Co się stało z Gracie Darling". Sześcioodcinkowa produkcja zabiera widzów do małego miasteczka, w którym tajemnica sprzed lat nadal odciska piętno na jego mieszkańcach. Gdzie można oglądać drugi odcinek serialu?

Drugi odcinek serialu "Co się stało z Gracie Darling" jest dostępny od dziś, 21 maja, na platformie CANAL+. Kolejne odcinki będą udostępniane w serwisie co tydzień w czwartki.

O czym jest serial?

Akcja serialu rozpoczyna się niemal trzy dekady po tajemniczym zaginięciu tytułowej Gracie Darling. Nastolatka znika bez śladu podczas seansu spirytystycznego, organizowanego przez grupę przyjaciółek zamieszkujących małe australijskie miasteczko. Jej niewyjaśniona historia, z biegiem lat, staje się legendą i częścią lokalnego folkloru. Wszyscy mieszkańcy znają jej szczegóły, a młodzież do dziś bawi się w odgrywanie scenek nawiązujących do tamtych wydarzeń. W czasie jednego z takich spotkań niespodziewanie dochodzi do powtórnego zaginięcia. Sytuacja nie wygląda na przypadek, lecz mroczną grę, która rozpoczyna się na nowo.

Joni Gray, najbliższa przyjaciółka zaginionej dwadzieścia siedem lat wcześniej Gracie, wraca w rodzinne strony. Kobieta, dziś pracująca jako psycholożka, nadal walczy z wewnętrznymi demonami, które nie opuściły jej od czasów dzieciństwa. Joni przeczuwa, że sprawy są ze sobą powiązane i z pomocą lokalnego śledczego rozpoczyna własne dochodzenie, chcąc położyć kres spekulacjom i niedopowiedzeniom.

"Co się stało z Gracie Darling" balansuje na granicy między thrillerem kryminalnym a dramatem psychologicznym. Serial nie tylko skupia się na intrygującym śledztwie, ale także opowiada o pamięci, traumie oraz o tym, jak przeszłość potrafi wpływać na życie całej społeczności przez długie lata.

Kto występuje w serialu?

W roli Joni Gray wystąpiła Morgana O'Reilly, której partneruje, między innymi, Harriet Walter, znana widzom z serialowych megahitów "Sukcesja" i "Ted Lasso". W tytułową Gracie Darling wcieliła się Kristina Bogic.

Kto stoi za serialem?

Produkcję wyreżyserował Jonathan Brough, a scenarzystką serii jest znana z pracy przy serialu "Undertow" Miranda Nation.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnycanal+nowy serialnowy odcinek
Powiązane
"Testamenty"
To jeden z najlepszych seriali roku. Przedostatni odcinek adaptacji światowego bestsellera
"Fachowiec"
W kinach zarobił 100 milionów. Thriller akcji hitem nr 1 w abonamencie
"Wujowy dwór"
Mocna brytyjska komedia w abonamencie. Nie ma litości dla kasy wyższej
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolacy dziś nie zasną. Nie pozwoli na to ten wybitny serial kryminalny »
Zobacz
|
Jak wyczyścić ekran telewizora domowym sposobem?
Namocz szmatkę i przetrzyj ekran telewizora. Domowy trik na smugi i tłuste plamy
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
Tankowanie benzyny 95 do czerwonego samochodu na stacji paliw – pistolet dystrybutora włożony do baku
Kto ma auto na benzynę 95, ten w cyrku się nie śmieje. Od 21 maja zmiany na stacjach paliw
Badanie techniczne samochodu w 2026
Koniec takich badań technicznych w 2026. Będzie drożej, oto nowe kwoty
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj