Serialowy thriller akcji spodobał się Polakom. Mocny odcinek hitu

Czwarty odcinek serialu "Prisoner", określany przez zachodnich widzów mianem najmocniejszego jak dotąd, jest dostępny od dziś, 21 maja, na platformie SkyShowtime. Kolejne z sześciu odcinków będą trafiać do serwisu co tydzień.

Kto stoi za serialem?

Serial wyreżyserowali Otto Bathurst ("Robin Hood: Początek", "Czarne lustro", "Peaky Blinders") i Pia Strietmann ("Miejsce zbrodni", "Falk") według pomysłu i scenariusza Matta Charmana ("Wybór", "Most szpiegów", "Francuska suita") i Haleemy Mirzy ("Tajna inwazja", "Dżentelmeni", "Domino Day").

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych występują Izuka Hoyle ("Punkt wrzenia", "Perswazje", "Maria, królowa Szkotów") i Tahar Rahim ("Prorok", "Mauretańczyk", "Przeszłość"), a partnerują im Finn Bennett ("Wojna", "Detektyw", "Rycerz Siedmiu Królestw"), Jessica Barker-Wren ("Dumbo") oraz Laurie Davidson ("Mary & George", "Sandman", "Ta dziewczyna").

O czym jest serial?

Młoda i zawsze kierująca się zasadami funkcjonariuszka więzienna Amber Todd (Izuka Hoyle) otrzymuje zadanie, by eskortować Tibora (Tahar Rahim) – niebezpiecznego, nieprzewidywalnego i bardzo ważnego więźnia. Ma on trafić przed sąd i zeznawać przeciwko Pegasusowi, potężnej organizacji przestępczej. Kiedy ich konwój zostaje brutalnie napadnięty, Amber i Tibor zmuszeni są do ucieczki i współpracy, aby przeżyć i dotrzeć na czas do celu. W trakcie podróży ich relacja przechodzi burzliwe momenty, a stawka cały czas rośnie, ponieważ mafia robi wszystko, aby ich znaleźć. Amber nie może ufać nikomu, zwłaszcza zabójcy, z którym jest skuta kajdankami. Musi jednak zmierzyć się z najtrudniejszym pytaniem: jakie granice moralne jest gotowa przekroczyć, by ratować to, co jest dla niej najdroższe?

Serial od razu spodobał się widzom, z miejsca wskakując na listę najchętniej oglądanych pozycji w serwisie.