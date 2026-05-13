Kultowy bohater powrócił w specjalnym godzinnym filmie. "Najmroczniejsza wersja"

"Punisher: Ostatnie starcie" zameldował się dziś, 13 maja, na platformie Disney+.

O czym jest film?

Fabuła godzinnego filmu trzymana jest w tajemnicy. Wiadomo tylko tyle, że szukając sensu życia wykraczającego poza zemstę, Frank Castle alias Punisher znów wpada w wir walki.

Kto występuje w filmie?

W legendarnego mściciela ponownie wciela się bardzo doceniany za tę rolę Jon Bernthal ("The Bear", "Król Richard: Zwycięska rodzina", "Wilk z Wall Street", "Żywe trupy. The Walking Dead"), a partnerują mu Chelsea Brea ("Wszystko dozwolone", "Minx", "For All Mankind"), Jamal Lloyd Johnson ("Dexter: Grzech pierworodny", "Bosch: Dziedzictwo", "Potwory"), Dominick Mancino ("Irlandczyk", "Amerykański gangster", "Plan doskonały") oraz Jason R. Moore ("Punisher", "Uczeń czarnoksiężnika", "Komisariat drugi").

Kto stoi za filmem?

Za kamerą stanął uznany reżyser Reinaldo Marcus Green ("Bob Marley: One Love", "Król Richard: Zwycięska rodzina", "Miasto jest nasze"), który wraz z Bernthalem napisał również scenariusz.

Bernthal twierdzi, że jego Punisher z nowego filmu to "najmroczniejsza wersja" tej postaci.