Kultowy serial wrócił z impetem godnym nowych czasów. Ekrany telewizorów to mało

Międzynarodowa premiera "Zwyczajnego serialu: Zaginionych taśm" odbędzie się dziś, w poniedziałek, 11 maja o godz. 18:30, na antenie Cartoon Network oraz na platformie HBO Max.

O czym będzie nowa odsłona?

Nowa odsłona, "Zwyczajny serial: Zaginione taśmy", przedstawi zupełnie nowe – i jak zawsze pełne chaosu – przygody Mordechaja i Rigby'ego.

"Zwyczajny serial: Zaginione taśmy" skupia się na losach Mordechaja i Rigby'ego – dwójki najlepszych przyjaciół mieszkających i pracujących w parku. Ich codzienne, z pozoru rutynowe obowiązki w niewyjaśniony sposób zawsze przeradzają się w surrealistyczny chaos, ku wielkiej irytacji ich szefa i współpracowników. Niezależnie od tego, czy bohaterowie próbują wprosić się na imprezę znajomego, czy szukają najlepszego miejsca na drzemkę, ich wymigiwanie się od obowiązków zawsze kończy się komiczną katastrofą. Twórcą i producentem wykonawczym serialu jest J.G. Quintel, a za produkcję odpowiada Cartoon Network Studios.

"Prawdziwy fenomen kulturowy"

"Zwyczajny serial" to prawdziwy fenomen kulturowy, wyróżniający się odważnym humorem, wspaniałymi postaciami i unikalnym stylem wizualnym. Powrót produkcji to efekt naszego zaangażowania w tworzenie najwyższej jakości animacji, które trafiają do widzów na całym świecie. W "Zwyczajnym serialu: Zaginionych taśmach" J.G. Quintel wraz z zespołem oddają hołd oryginałowi, jednocześnie wprowadzając do niego powiew świeżości. Cieszymy się, że możemy na nowo przedstawić Mordechaja, Rigby'ego i resztę paczki fanom na całym świecie, a zarazem powitać nowe pokolenie widzów – komentuje Vanessa Brookman, Warner Bros. Discovery GM, International Kids, Animation and Franchise.

Całe szczęście, J.G. przykłada się do pracy o wiele bardziej niż Mordechaj i Rigby, bo w przeciwnym razie musielibyśmy czekać kolejne dziewięć lat, by znów zobaczyć tych bohaterów! W "Zwyczajnym serialu: Zaginionych taśmach" on i jego niesamowita ekipa zaserwowali nam tę samą dawkę absurdalnego humoru i ciepła, które uczyniły ze "Zwyczajnego serialu" pozycję kultową. Nie możemy doczekać się ponownego spotkania w parku – dodaje Sam Register, prezes Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios oraz Hanna-Barbera Studios Europe.

Praca z całą ekipą nad nowymi odcinkami "Zwyczajnego serialu" była niesamowitą frajdą. Tak naprawdę po prostu tworzymy rzeczy dla samych siebie i próbujemy się nawzajem rozśmieszać. Bardzo przypomina mi to czasy powstawania oryginalnej serii. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy to zobaczą – mówi J.G. Quintel, twórca i producent wykonawczy serialu.

Powrót nie tylko na ekrany telewizorów

Produkcja wraca nie tylko na ekrany telewizorów. Fani na całym świecie (z wyłączeniem regionu MENA i Turcji) będą mogli jeszcze głębiej zanurzyć się w uniwersum "Zwyczajnego serialu: Zaginionych taśm" dzięki specjalnemu wydarzeniu w Cartoon Network: Game On! – popularnym metawersum Cartoon Network na platformie Roblox.

Przez sześć tygodni użytkownicy będą mieli okazję odwiedzać kluczowe miejsca znane z serialu na zupełnie nowej Wyspie Zwyczajnego Serialu. Gracze spotkają tam ulubionych bohaterów, w tym Rigby'ego, Mordechaja, Bensona, Skipsa, Popsa oraz Ducha Piątkę. Będą mogli również przejechać się po parku kultowymi pojazdami, takimi jak wózek golfowy czy kosiarka, a także stworzyć autorskie atrakcje i dekoracje inspirowane serialem we własnym parku rozrywki. Dodatkowo fani otrzymają możliwość zbudowania sceny, chwycenia za instrumenty muzyczne i rozkręcenia całego parku w rytmicznej minigrze.

Blisko 4 miliony widzów tygodniowo

Na przestrzeni ośmiu sezonów "Zwyczajny serial" wyrósł na jeden z najbardziej wpływowych i uwielbianych tytułów Cartoon Network – twórczo prowadzoną produkcję, która łączy komedię z angażującą emocjonalnie fabułą. W szczytowym momencie emisji w 2013 roku serial przyciągał w USA prawie 2,5 miliona widzów tygodniowo, a w regionie EMEA (Wielka Brytania, RPA, Polska, Włochy, Hiszpania, Rumunia i Węgry) osiągał średnią tygodniową widownię na poziomie 4 milionów.

Tytuł ten nieustannie plasuje się w czołówce najchętniej oglądanych programów stacji. W ostatnim czasie serial utrzymuje również silną pozycję na platformie HBO Max, będąc jedną z najpopularniejszych produkcji dla dzieci. W przestrzeni cyfrowej w 2025 roku "Zwyczajny serial" generował średnio 59 milionów wyświetleń miesięcznie na platformach takich jak YouTube, TikTok i Instagram, co oznacza wzrost o 100 proc. rok do roku. Na bogate dziedzictwo marki składają się również film pełnometrażowy oraz powszechne uznanie krytyków, którego dowodem jest nagroda Primetime Emmy, a także liczne nominacje do statuetek Emmy, Annie oraz dziecięcych nagród BAFTA.

Polska wersja dubbingowa

Za produkcję "Zwyczajnego serialu: Zaginionych taśm" odpowiada Cartoon Network Studios. Producentami wykonawczymi są J.G. Quintel, Sean Szeles oraz Sam Register. Funkcję reżysera nadzorującego pełni Toby Jones, nadzorującej dyrektor artystycznej – Paula Spence, a producentem jest Ryan Slater. W obsadzie głosowej polskiej wersji językowej znaleźli się między innymi Krzysztof Plewako-Szczerbiński, Piotr Bajtlik, Przemysław Stippa, Waldemar Barwiński, Jakub Wieczorek czy Jan Butruk.