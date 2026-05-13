Serialowy hit kryminalny w polskiej telewizji. To historia lokalnej dziennikarki

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:00
"Równoległe śledztwo"
Z pozoru lokalna opowieść szybko odsłania swoje mroczne  i niepokojące oblicze we francuskim serialu kryminalnym "Równoległe śledztwo", który nad Sekwaną był dużym hitem. Drugi odcinek kryminału, który Francuzi mogli oglądać od 2023 roku, mogą już obejrzeć również Polacy. Gdzie konkretnie mogą to zrobić?

Drugi odcinek serialu "Równoległe śledztwo" zadebiutuje na kanale  13 Ulica już dziś, 13 maja, o godz. 22:00. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę aż do finału sezonu  3 czerwca.

O czym jest serial?

Fred, była reporterka wojenna, dziś pracująca jako lokalna dziennikarka, nie straciła ani swojego wybuchowego temperamentu, ani nosa do dobrych tematów. Akcja serialu rozgrywa się na malowniczej francuskiej prowincji, gdzie codzienna praca Fred zazwyczaj ogranicza się do rozmów  z miejscowymi sklepikarzami czy burmistrzem.

Uparta i bezkompromisowa, nie potrafi zostawić żadnej sprawy bez rozwiązania. Jej życie wywraca się do góry nogami, gdy pod miejscowym akweduktem zostaje znalezione ciało młodego mężczyzny. Kolejne zgłoszenia zaczynają ujawniać przestępstwa, które ktoś zbyt pospiesznie próbował zamieść pod dywan. To właśnie potrzeba dotarcia do prawdy skłania Fred do prowadzenia własnych, równoległych śledztw.

U jej boku stoi Manu – serdeczny, choć nieco niezdarny operator kamery – oraz adoptowana córka Rosa, która nie pozwala jej nawet na chwilę wytchnienia. Fred próbuje pogodzić pracę dziennikarki, prowadzenie nieoczywistych dochodzeń i burzliwe życie rodzinne, zachowując przy tym poczucie humoru i niezłomną determinację.

Gdy Fred bierze sprawy w swoje ręce, rutyna przestaje istnieć.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Florence Pernel ("Trzy kolory: Biały", "Trzy kolory: Niebieski", "Napoleon", "Zwycięstwo"), a partnerują jej Jean-Baptiste Shelmerdine ("Mère indigne", "Żona doskonała"), Jessyrielle Massengo ("Certains l’aiment chauve", "Parents Mode D’emploi"), Macha Méril ("Głęboka czerwień", "Le bal des secrets"), Frédérique Tirmont ("Taxi  4", "Donnie Darko", "Nie patrz w górę"), Medi Sadoun ("Za jakie grzechy, dobry Boże?", "Brocéliande"), David Mora ("Pirate TV"), David Baïot ("Detektyw Cain", "Plus belle la vie, encore plus belle") oraz Annie Grégorio ("All This I Will Give to You").

Kto stoi za serialem?

Serial powstał dla France Télévisions (France 3). Producentem jest Brain Productions, za produkcję odpowiada Alain Pancrazi, a producentem wykonawczym jest Laurent Bacri. Scenariusz napisali Armelle Patron i Emmanuel Patron, a reżyserii podjęli się Stéphanie Pillonca, Christophe Paturange, Thierry Binisti oraz Marie-Hélène Copti.

