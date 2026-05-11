Światowy sukces Polaków. Docenione filmy już dostępne online

Filmy "Diaboł" i "How to End a Love Story?" można już oglądać w serwisie YouTube.

"Diaboł"

"Diaboł" to kameralna, pełna napięcia opowieść o rodzeństwie spędzającym wakacje u dziadka, w trudnym momencie rozpadu rodziny. Nocą odkrywają, że w mieszkaniu straszy – z zabytkowego pianina wychodzi "diaboł". W obliczu nadprzyrodzonego zagrożenia rodzina musi się zjednoczyć, a tajemnice dziadka okazują się kluczem do rozwiązania sytuacji.

Film trwa 7 minut. Jego reżyserem jest Piotr Krzysztof Kamiński, absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jest laureatem licznych nagród na festiwalach kina niezależnego, a jego filmy prezentowane były m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Krakowskim Festiwalu Filmowym oraz Camerimage.

W "Diabolu" zagrali Andrzej Walden, Noah Culbreth i Amelia Żuchowska. W realizację zaangażowanych było ponad 30 osób – ekipa Studio System.

"How to End a Love Story?"

"How to End a Love Story?" to komediodramat o parze scenarzystów próbujących znaleźć idealne zakończenie swojego pierwszego wspólnego filmu. Gdy kolejne wersje finału ożywają na ich oczach, granica między fikcją a rzeczywistością zaczyna się zacierać, a twórcza dyskusja przeradza się w opowieść o miłości, ambicjach i lęku przed utratą bliskości.

Marcin Lipski, reżyser i producent "How to End a Love Story?", który także w nim wystąpił – szerokiej publiczności znany z udziału w programie "The Traitors. Zdrajcy 3", oraz Michał Michalski, reżyser i montażysta, pracujący również na planie serialu "1670", to przyjaciele tworzący wspólnie od 10 lat. W 2020 roku założyli ekipę N.O.C. Główne role zagrali w filmie Julia Rocka i Kirył Pietruczuk.

Sukcesy międzynarodowe

Oba filmy mają już za sobą nagrody w Polsce i za granicą, w ramach największego na świecie konkursu filmowego 48 Hour Film Project.

"Diaboł" przeszedł drogę od lokalnej rywalizacji do międzynarodowego sukcesu. W październiku otrzymał 6 nagród, w tym dla najlepszego filmu, w warszawskiej edycji konkursu. Potem na międzynarodowych finałach w Lizbonie jako pierwsza produkcja z Polski otrzymał Grand Prix i 5 innych nagród.

"How to End a Love Story?" zostało z kolei wyróżnione w międzynarodowym konkursie specjalnym towarzyszącym 48 Hour Film Project, zajmując drugie miejsce. Obraz zdobył także nagrodę za najlepszy montaż podczas finałów w Lizbonie.

W efekcie obie produkcje znalazły się wśród najlepszych tytułów zakwalifikowanych do pokazów w na Short Film Corner | Rendez-vous Industry spośród ponad 5000 filmów z całego świata.

Cannes 2026

Festiwal w Cannes, jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie, rozpoczyna się na 12 maja. Jego prestiż stwarza młodym twórcom szansę na zaprezentowanie się przed międzynarodowym gremium i publicznością.