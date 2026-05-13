Dziennik Gazeta Prawana logo

Kultowy serial na ustach wszystkich. Rzeczywistość okazała się jeszcze bardziej absurdalna

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Erin Moriarty w piątym sezonie serialu "The Boys"
Erin Moriarty w piątym sezonie serialu "The Boys"/Materiały prasowe
Nastąpiła wyczekiwana premiera siódmego odcinka piątego sezonu globalnego hitu "The Boys", który nieuchronnie zbliża się do swojego wybuchowego finału. W finałowym sezonie ikoniczne już postaci z "The Boys" fani mogą oglądać podczas ostatecznej konfrontacji. Gdzie można obejrzeć nowy odcinek serialu?

Siódmy i przedostatni odcinek piątego sezonu wielokrotnie nagradzanego statuetką Emmy serialu "The Boys" zadebiutował dziś, 13 maja 2026 roku, w serwisie Prime Video. Finałowy odcinek pojawi się na platformie za tydzień, 20 maja.

Co się  wydarzy w finałowym sezonie?

W piątym i finałowym sezonie świat należy do Homelandera i jest całkowicie podporządkowany jego kapryśnym, egocentrycznym zachciankom. Hughie, Mother's Milk i Frenchie zostają uwięzieni  w "Obozie Wolności", a Annie próbuje zorganizować ruch oporu przeciw przytłaczającej sile Supków. Kimiko zniknęła bez śladu. Jednak gdy Butcher powraca, gotowy użyć wirusa, który zmiecie wszystkich Supków z powierzchni ziemi, uruchamia łańcuch wydarzeń, które na zawsze zmienią świat i każdego, kto w nim żyje. To punkt kulminacyjny. Wydarzy się coś naprawdę potężnego.

Fikcja prześcignięta przez Donalda Trumpa

Serial "The Boys" od początku był pomyślany jako parodia nie tylko kina superbohaterskiego, ale także samej Ameryki. Główny czarny charakter – Homelander – to nieoficjalne alter ego Donalda Trumpa.

W piątym sezonie okazało się jednak, że absurdalna rzeczywistość prześcignęła serialową fikcję. Tuż przed odcinkiem trzecim, w którym Homelander doznał wizji, w której jawi się jako boska istota, amerykański prezydent opublikował grafikę wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, na której został przedstawiony jako Jezus. Sami twórcy serialu przyznali wówczas, że czegoś takiego nie spodziewali się nawet po Donaldzie Trumpie.

Opinie o finałowym sezonie

Opinie o finałowym sezonie "The Boys" są bardziej niż znakomite. Krytycy i fani są  zgodni: Na taki finał czekaliśmy. Na portalu Rotten Tomatoes aż 96 proc. recenzji jest pozytywnych.

Kto występuje w serialu?

Główne role w serialu grają Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit i Cameron Crovetti.

W czwartym sezonie do obsady dołączyli Susan Heyward, Valorie Curry i Jeffrey Dean Morgan.

 Kto stoi za serialem?

Serial "The Boys" powstał na podstawie bestsellerowego komiksu autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, którzy pełnią również funkcję producentów wykonawczych. Serial został stworzony przez producenta wykonawczego i showrunnera Erica Kripke.

Producentami wykonawczymi są także Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Judalina Neira, Jessica Chou, Gabriel Garcia, Ori Marmur, Ken F. Levin oraz Jason Netter.

Serial "The Boys" jest produkowany przez Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios we współpracy z Kripke Enterprises, Original Film i Point Grey Pictures.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy sezonPrime Videokultowy serialnowy odcinek
Powiązane
"Kontyngent"
Wybitny serial wojenny. Ta historia szwedzkiego batalionu wydarzyła się naprawdę
"Zwyczajny serial: Zaginione taśmy"
Kultowy serial wrócił z impetem godnym nowych czasów. Ekrany telewizorów to mało
"How to End a Love Story?"
Światowy sukces Polaków. Docenione filmy już dostępne online
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKultowy serial na ustach wszystkich. Rzeczywistość okazała się jeszcze bardziej absurdalna »
Zobacz
|
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Biały crossover Foxtron Bria na stoisku Pininfarina w Genewie, prototyp polskiego samochodu elektrycznego, inwestycja ElectroMobility Poland w Jaworznie
Dali 4,5 miliarda na polski samochód. Takie SUV-y powstaną w Jaworznie zamiast Izery
Dziś zaczynają się zimni ogrodnicy. To przysłowie znały nasze babcie
Co oznacza przysłowie „Pankracy, Serwacy i Bonifacy dla drzew wielcy niedobracy”?
Lexus RZ japoński SUV na rynku
Japończycy odlecieli. Nowy SUV ma 224 KM i 10 lat gwarancji. Cena to największa niespodzianka
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
egzamin ósmoklasisty 2025 polski godzina ile trwa arkusz tematy wypracowań
Egzamin ósmoklasisty 2026. Język angielski [ARKUSZE CKE]
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj