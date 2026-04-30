Kryminalny hit w polskiej telewizji. Już dziś finałowe odcinki serialu

Serial "Blue Ridge" wraca na kanał 13 Ulica z finałowymi odcinkami drugiego sezonu już dziś, 30 kwietnia, o godz. 22:00.

O czym jest serial?

Produkcja, inspirowana kultowym filmem z 2020 roku o tym samym tytule, opowiada o szeryfie Justinie Wisie i jego dwóch zastępcach, którzy stają do walki o bezpieczeństwo niewielkiego miasteczka w Appalachach. Każde kolejne śledztwo wystawia na próbę ich lojalność, determinację i kruchą równowagę panującą w lokalnej społeczności. Narastające konflikty, sfrustrowani przestępcy, nieprzewidywalni przyjezdni oraz bezwzględni zabójcy burzą spokój mieszkańców, których Justin przysiągł chronić.

O czym jest drugi sezon?

Drugi sezon skupia się na zmieniających się relacjach w społeczności oraz coraz większej odpowiedzialności spoczywającej na osobie noszącej odznakę szeryfa – w miejscu, gdzie wszyscy znają się nawzajem, wraz z ich historiami.

W "Blue Ridge" sprawiedliwość ma osobisty wymiar i zdobywana jest krok po kroku – w każdej walce, każdym śledztwie i z każdą odkrytą prawdą.

Kto występuje w serialu?

W rolach głównych ponownie występują Johnathon Schaech ("Szaleństwa młodości", "Houdini") oraz Sarah Lancaster ("Chuck", "Sędzia") jako Elli Wise, Taegen Burns ("Urojenie", "Potężne Kaczory: Sezon na zmiany") jako Maddie Wise, a także A. Martinez ("Longmire", "Awatar: Ostatni władca wiatru") jako Connor McGrath.

W serialu gościnnie pojawią się między innymi Bruce Boxleitner ("Babilon 5", "Tron"), Eric Close ("W garniturach", "Bez śladu") oraz Sean Patrick Flanery ("Święci z Bostonu", "Złowrogi").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu, jego głównym scenarzystą i reżyserem jest Gary Wheeler ("Mountain Top", "Lato marzeń").