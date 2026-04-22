Najbardziej wyczekiwany serial roku hitem. Adaptacja bestsellera na ustach wszystkich

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
Chase Infiniti w serialu "Testamenty"/Materiały prasowe
To był najbardziej wyczekiwany serial 2026 roku. Właśnie nastąpiła premiera piątego odcinka bestsellerowej adaptacji powieści kanadyjskiej pisarki Margaret Artwood "Testamenty". Serialowy sequel "Opowieści podręcznej" przedstawia dramatyczną opowieść o dojrzewaniu, śledząc losy uciemiężonych nastolatek w Gileadzie. Gdzie można oglądać nowy serial?

Serial "Testamenty" pojawił się 8 kwietnia na platformie Disney+. Na start udostępnione zostały trzy odcinki, dziś, 22 kwietnia, pojawił się odcinek piąty, a kolejne będą trafiać na platformę co tydzień.

Nowy serial hitem

Prequel "Opowieści podręcznej" okazał się hitem. O serialu jest bardzo głośno szczególnie na Zachodzie, ale i na polskiej platformie Disney+ produkcja od razu zameldowała się na podium najpopularniejszych seriali. Na portalu Rotten Tomatoes "Testamenty" ocenia pozytywnie 89 proc. krytyków.

O czym jest serial?

Kilka lat po wydarzeniach z "Opowieści podręcznej" akcja przenosi widzów do dystopijnej teokracji Gilead. Serial przedstawia losy dwóch nastolatek – posłusznej i pobożnej Agnes oraz Daisy, nowo przybyłej konwertytki spoza granic Gileadu. Poruszając się po zdobionych korytarzach elitarnej szkoły przygotowawczej dla przyszłych żon, Agnes i Daisy muszą stawić czoła surowym zasadom. W szkole Ciotki Lydii posłuszeństwa wymaga się bowiem bezwzględnie i tłumaczy je boskim prawem. Mimo to więź nastolatek staje się katalizatorem, który wywróci ich przeszłość, teraźniejszość i przyszłość do góry nogami. W obliczu narzucanych małżeństw i życia w całkowitym podporządkowaniu, nastolatki będą zmuszone szukać sojuszników, by zawalczyć o swoją wolność.

Kto występuje w serialu?

W serialu główne role grają Chase Infiniti ("Jedna bitwa po drugiej", "Uznany za niewinnego"), Lucy Halliday ("Blue Jean") i Ann Dowd ("Odkupienie", "Dziedzictwo. Hereditary", "Powrót do Garden State"), a partnerują  im Mabel Li ("Safe Home"), Amy Seimetz ("Zabójczy upał", "Smętarz dla zwierzaków", "Dziewczyna z doświadczeniem"), Brad Alexander ("Lynley", "Spod powierzchni", "Ty"), Rowan Blanchard ("Pułapka czasu", "Snowpiercer", "Poker Face"), Mattea Conforti ("Wszyscy święci New Jersey", "Dozorca", "Gotham"), Zarrin Darnell-Martin ("Ginny i Georgia", "Szaleństwo", "Spotlight"), Eva Foote ("Detektyw Murdoch"), Isolde Ardies ("Detektyw Murdoch", "Na marginesie"), Shechinah Mpumlwana ("Dziewczyna na medal", "Historie z dreszczykiem", "Nowe gliny"), Birva Pandya ("Nowe życie", "The Umbrella Academy", "Detektyw Murdoch") oraz Kira Guloien ("Głosy kobiet", "Detektyw Murdoch", "Star Trek: Nieznane nowe światy").

Kto stoi za serialem?

Serial został stworzony przez showrunnera i producenta wykonawczego Bruce'a Millera ("Opowieść podręcznej"), a producentami wykonawczymi są gwiazda "Opowieści podręcznej" Elisabeth Moss, Warren Littlefield, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears oraz Mike Barker, który wyreżyserował także pierwsze trzy odcinki. "Testamenty" są produkcją MGM Television.

Powiązane
Andrew Scott i Margaret Qualley w filmie "Blue Moon"
Jeden z najpiękniejszych filmów roku ominął polskie kina. Ale jest w abonamencie
John Krasinski w filmie "Jack Ryan: Wojna duchów"
Serial odniósł niesamowity sukces. Hit streamingu wraca w formie filmu
"Morfeusz"
Nowy polski serial kryminalny. Kluczowa informacja ujawniona
Jackowski
Polityczna przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. "Coś jest szykowane na Trumpa"
Nowa Skoda Elroq RS w jaskrawym kolorze
Polacy kupują 662 auta dziennie. Nowa Skoda ośmieszyła cenniki konkurencji
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Gajos
Cytat dnia. Janusz Gajos. "Myślę, że generalnie miłość..."
Tankowanie benzyny 95 E10 na stacji Orlen, w tle dystrybutory paliwa, 22 kwietnia 2026
Paliwowe tąpnięcie na stacjach w Polsce: Od 22 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
Policja kontroluje prędkość
Jesteś mistrzem jazdy po rondach? Sprawdź się, wynik 8/10 to ekspert
