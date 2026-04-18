Dziennik Gazeta Prawana logo

Nowy polski serial kryminalny. Kluczowa informacja ujawniona

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Jedna z czołowych platform streamingowych dostępnych w Polsce ujawniła datę premiery swojej kolejnej lokalnej produkcji. W trzymającym w napięciu i pełnym akcji serialu kryminalnym pod tajemniczym tytułem "Morfeusz" zobaczymy w głównych rolach m.in. Kamila Szeptyckiego, Andrzeja Grabowskiego, Mateusza Kmiecika oraz Sylwię Golę. Gdzie i kiedy nastąpi premiera serialu?

Siedmioodcinkowy serial "Morfeusz" pojawi się  na platformie SkyShowtime już 2 czerwca 2026 roku.

O czym jest serial?

W "Morfeuszu" poznamy historię Piotra Leyera, młodego prawnika i przykładnego ojca, który po brutalnym zabójstwie brata zostaje wciągnięty w świat rodzinnego gangu, od którego całe życie próbował się odciąć. Zbieg nieprzewidzianych okoliczności stawia go na czele organizacji, którą wcześniej kierował jego brat, a jeszcze wcześniej – ojciec. Ku zaskoczeniu wszystkich, Piotr doskonale odnajduje się w półświatku, a jego skuteczność i bezwzględność szybko przynoszą mu szacunek i władzę. Pozornie zwyczajny mąż i ojciec stopniowo przekracza kolejne granice moralne. Kiedy na jego drodze pojawia się Moro, spirala przemocy i zła zaczyna się niebezpiecznie nakręcać.

Kto występuje w serialu?

W głównych rolach występują m.in. Kamil Szeptycki ("Chopin, Chopin!"), Andrzej Grabowski ("Pitbull"), Mateusz Kmiecik ("Śleboda") i Sylwia Gola ("Rojst").

W serialu występuje także znakomita obsada drugoplanowa, m.in. Ali Bahrudinov, Sonia Bohosiewicz, Andrzej Konopka, Mateusz Łasowski, Maciej Mikołajczyk, Józefina Siwko i Magdalena Wieczorek, a także Jan Błachowicz, Paweł Burczyk, Marcin Pempuś, Jędrzej Taranek, Przemysław Stippa i Michał Waleszczyński-Lis. Gościnnie w serialu pojawiają się Janusz Chabior, Michał Piróg i Vienio alias Piotr Więcławski.

Kto stoi za serialem?

Reżyserem serialu "Morfeusz" jest Maciej Migas ("Miłość jak miód", "Bracia"), a scenariusz napisał Michał Wawrzecki ("LARP. Miłość, trolle i inne questy"). Autorem zdjęć jest Bartek Cierlica ("Akademia Pana Kleksa", "Dziki"). Za produkcję serialu dla SkyShowtime Limited odpowiada studio TFP. Producentami są Andrzej Papis i Maciej Sowiński.

Polskie produkcje SkyShowtime

"Morfeusz" to już trzeci polski tytuł zapowiedziany przez serwis, który będzie miał swoją premierę w 2026 roku. Pod koniec ubiegłego roku SkyShowtime zapowiedziało dwuczęściowy film dokumentalny "Edyta Górniak", przedstawiający historię tej niezwykłej artystki i podróż, która skromną dziewczynę z Ziębic zaprowadziła na światowe sceny, oraz kontynuację historii bohaterów "Ślebody", czyli serial "Pionek".

Wchodząc w 2026 rok, z jeszcze większą determinacją kontynuujemy naszą misję dostarczania widzom historii, które są wciągające i odpowiadają na potrzeby współczesnej publiczności. Nie zwalniamy tempa – konsekwentnie rozwijamy współpracę z najbardziej utalentowanymi twórcami, aby wzbogacać ofertę SkyShowtime o nowe polskie propozycje. Tym razem z dumą ogłaszamy, że kolejnym polskim serialem oryginalnym SkyShowtime będzie "Morfeusz" – serial akcji, który – mamy nadzieję – do ostatniej sceny będzie trzymał widzów w napięciu. Naszą ambicją pozostaje uczynienie z serwisu SkyShowtime miejsca, w którym kinomani znajdą rozrywkę jakiej oczekują, czyli jakościową, autentyczną i angażującą – mówił w styczniu Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnypolski serialSkyShowtimedata premiery
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj