Kultowy film lat 80. wraca do kin. Polacy nowej wersji jeszcze nie widzieli

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
"Rambo: Pierwsza krew"/Materiały prasowe
Kultowy film lat 80. "Rambo: Pierwsza krew" wraca po dekadach na ekrany polskich kin. Jeden z najlepszych dramatów amerykańskiego kina powojennego w reżyserii Teda Kotcheffa po raz pierwszy będzie wyświetlany w Polsce na wielkim ekranie w zremasterowanej wersji 4K. Ikoniczny Sylvester Stallone czeka na widzów już od dziś.

Legendarny film "Rambo: Pierwsza krew" jest ponownie dostępny w polskich kinach od dziś, 17 kwietnia – ale po raz pierwszy w odrestaurowanej wersji 4K, z nową jakością obrazu i dźwięku. Za dystrybucję odpowiadają Flashback i VHS Hell.

O czym jest film?

John J. Rambo, weteran wojny w Wietnamie, przybywa do niewielkiego miasteczka Hope w stanie Waszyngton, by odnaleźć dawnego towarzysza broni. Zamiast spotkania czeka go jednak seria drobnych upokorzeń, które szybko przeradzają się w otwarty konflikt z lokalną władzą. Gdy policyjne działania eskalują w brutalną konfrontację, Rambo ucieka do lasu otaczającego Hope. To, co miało być rutynowym działaniem, uruchamia spiralę przemocy, nad którą nikt nie panuje, zaś senne niegdyś miasteczko staje się areną starcia jednostki z systemem.

Dramat antywojenny

"Choć film Teda Kotcheffa zapisał się w historii jako początek jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii w dziejach kina, jego pierwsza odsłona daleka jest od schematów widowiskowego kina akcji" – zwraca uwagę dystrybutor.

"Rambo: Pierwsza krew" to przede wszystkim dramat antywojenny, opowiadający o konsekwencjach wojny, z którymi jej uczestnicy muszą mierzyć się długo po zakończeniu walk. Centralnym tematem filmu jest stres pourazowy oraz niemożność odnalezienia się w świecie, który nie potrafi zrozumieć doświadczenia weteranów.

W ikonicznej kreacji Sylvestra Stallone'a Rambo jawi się jako postać milcząca i wewnętrznie rozbita, naznaczona przemocą, której sama nie inicjuje, lecz której nie potrafi uniknąć. Film bezlitośnie odsłania mechanizmy prowadzące do eskalacji konfliktu i pokazuje, jak łatwo społeczeństwo spycha na margines tych, którzy nie mieszczą się w jego porządku. W tym sensie "Pierwsza krew" rozdrapuje jedną z najboleśniejszych ran amerykańskiej historii – doświadczenie wojny w Wietnamie i jej długotrwałe skutki.

Niejednoznaczny film

Z czasem postać Rambo została uproszczona i przekształcona w popkulturowy symbol nieśmiertelnego wojownika. Repremiera "Pierwszej krwi" przypomina jednak, że u źródeł tej historii stał film znacznie bardziej gorzki i niejednoznaczny – dramat o przemocy systemowej, strachu przed innością i samotności człowieka pozbawionego miejsca w powojennej rzeczywistości – spostrzega dystrybutor.

Powiązane
"Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie"
Hitowy serial kryminalny w końcu w Polsce. Świat zdążył już obejrzeć drugi sezon
Mark Wahlberg i Paul Walter Hauser w komedii "Balls Up"
Polaków nie będzie na Mistrzostwach Świata, ale dostają komedię o mundialu. Tylko dla dorosłych
"Matlock", odcinek 2.
Głośny serial prawniczy wreszcie emitowany w Polsce. Gonimy świat
Himilsbach
Cytat dnia. Jan Himilsbach. "Życie jest piękne, ale..."
Nowa Toyota Hilux
Nowa Toyota wjeżdża do Polski. Silnik 2.8 pod maską. Gwarancja na 1 mln km
"The Pitt", sezon 2.
"Najlepszy serial w historii". Finałowy odcinek bezprecedensowego hitu
Policja, prawo jazdy
Czy zdasz nowy egzamin na prawo jazdy? Sprawdź się, 7/10 to wynik pozytywny
Quiz: Jak dobrze pamiętasz gwarę młodzieżową PRL?
Quiz: Jak dobrze pamiętasz gwarę młodzieżową PRL? Młodzi polegną już na pierwszych pytaniach
Odcinkowy pomiar prędkości
Oto skuteczny sposób na mandat z odcinkowego pomiaru prędkości. Działa zawsze
